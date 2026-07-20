Νέο αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι κάθε επίθεση που θα στοιχίζει τη ζωή σε Αμερικανό στρατιώτη θα έχει άμεση και πολλαπλάσια απάντηση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει για αυτό πολλές φορές».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη δώσει σχετικές οδηγίες στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, στον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Ντάνιελ Κέιν και στην ηγεσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου ήρθε λίγες ώρες μετά τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης ότι πραγματοποίησαν τρεις ταυτόχρονες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επλήγησαν υπόστεγα συντήρησης και επισκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο Αλ-Σακχίρ στο Μπαχρέιν, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι οι εγκαταστάσεις καταστράφηκαν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση των συγκεκριμένων ισχυρισμών από αμερικανικής πλευράς.