Η μέρα για τα ζώδια σήμερα ξεκινά με αλλαγή του αστρολογικού σκηνικού, καθώς η Σελήνη αποχωρεί από τον Ζυγό και περνά στον Σκορπιό. Παράλληλα, οι μεσημεριανές εμπλοκές του Δία, του Πλούτωνα, του Ποσειδώνα και του Ουρανού φέρνουν στην επιφάνεια νέα δεδομένα που αναγκάζουν αρκετούς εκπροσώπους του ζωδιακού να αναθεωρήσουν τη στάση τους.

Κριός

Η ημέρα ξεκινά με έντονη εσωτερική φόρτιση που αναζητά διέξοδο. Το τετράγωνο της Σελήνης από τον Ζυγό με τον Ήλιο στον Καρκίνο φέρνει στην επιφάνεια τριβές στο οικογενειακό περιβάλλον ή στις προσωπικές σχέσεις. Παρότι οι ισορροπίες διαταράσσονται προσωρινά, η ανοιχτή συζήτηση θα θέσει πιο γερές βάσεις για το μέλλον.

Καθώς ενεργοποιούνται οι Δεσμοί της Τύχης και ο Χείρωνας, χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που οι υποκειμενικές εκτιμήσεις επηρεάζουν τις αποφάσεις. Αφήστε περιθώριο για ευελιξία και επεξεργαστείτε ιδέες που δεν έχουν πάρει ακόμα την τελική τους μορφή.

Το μεσημέρι, οι όψεις της Σελήνης με τον Δία, τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό φέρνουν μια αλληλουχία αποκαλύψεων που αλλάζει οριστικά την οπτική σας.

Ταύρος

Η πνευματική διαύγεια αποτελεί στοίχημα τις πρωινές ώρες, ιδιαίτερα αν κουβαλάτε συσσωρευμένο άγχος ή αρνητικά συναισθήματα. Εστιάστε στις λεπτομέρειες της καθημερινότητας και φροντίστε να παραμείνετε συγκεντρωμένοι στο παρόν.

Η είσοδος της Σελήνης στον Σκορπιό φέρνει μια ανάσα ανανεωμένης ενέργειας, ενεργοποιώντας παράλληλα τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Τύχης. Αν νιώθετε εκτός φόρμας, η επαφή με φιλικά πρόσωπα ή η ενασχόληση με μια δημιουργική δραστηριότητα θα σας βοηθήσει να βρείτε ξανά τους ρυθμούς σας.

Το μεσημέρι, οι πλανητικές εμπλοκές ενδέχεται να φέρουν προκλήσεις στον επαγγελματικό ή τον οικογενειακό χώρο. Αντιμετωπίστε τις δυσκολίες με ψυχραιμία, διπλωματία και καινοτόμες λύσεις.

Δίδυμοι

Οι δημιουργικές σας επιδιώξεις ενδέχεται να σημειώσουν πρόσκαιρη κάμψη όσο η Σελήνη βρίσκεται στον Ζυγό. Η μετάβασή της στον Σκορπιό, όμως, προσφέρει την ευκαιρία να ανασυνταχθείτε, να υιοθετήσετε νέες στρατηγικές και να επανεξετάσετε την εργασία σας.

Οι όψεις με τους Δεσμούς της Τύχης και τον Χείρωνα τονίζουν ότι ο μόνος τρόπος να ξεπεραστούν οι αμφιβολίες είναι η παραγωγική δράση. Αν νιώθετε αβεβαιότητα, επικεντρωθείτε στην ολοκλήρωση απλών, καθημερινών εκκρεμοτήτων.

Το μεσημέρι, αποφύγετε τη φόρτιση με περιττές λεπτομέρειες. Η βιαστική κοινολόγηση σχεδίων που δεν έχουν ωριμάσει μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση. Καταγράψτε τις σκέψεις σας σε μια οργανωμένη συνεδρία brainstorming και επανέλθετε σε αυτές αργότερα.

Καρκίνος

Η αναζήτηση της χαράς αποτελεί το αντίδοτο στη συναισθηματική πίεση της πρωινής ζώνης. Η Σελήνη στον Ζυγό αγγίζει ευαίσθητες χορδές πριν περάσει στον Σκορπιό. Αναγνωρίστε τα συναισθήματα που αναδύονται, αλλά επιδιώξτε την ελαφρότητα για να διατηρήσετε την ισορροπία σας.

Αποστασιοποιηθείτε από εξωτερικές παρεμβολές και ακούστε τις εσωτερικές σας ανάγκες όσο ενεργοποιούνται οι Δεσμοί της Τύχης και ο Χείρωνας. Η ενασχόληση με την εσωτερική αναζήτηση μπορεί να προσφέρει σημαντικές διαισθητικές αντιλήψεις.

Το μεσημέρι, με τις όψεις της Σελήνης προς τον Δία, τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό, καθίσταται αναγκαίο να θέσετε ξεκάθαρα όρια στις συνεργασίες και τις προσωπικές σχέσεις, ειδικά σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση οικονομικών.

Λέων

Η παραμονή στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού κρίνεται ωφέλιμη τις πρωινές ώρες. Η Σελήνη στον Ζυγό σας καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους στις εντυπώσεις και τις διαθέσεις των άλλων, με αποτέλεσμα ορισμένες επαφές να εμπεριέχουν εντάσεις.

Ίσως νιώσετε διχασμένοι ανάμεσα στις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων και στις προσωπικές σας επιθυμίες. Η μετακίνηση της Σελήνης στον Σκορπιό σας στρέφει σε χώρους που προσφέρουν ασφάλεια. Παράλληλα, οι όψεις με τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Τύχης σας καλούν να απαλλαγείτε από ευθύνες που ξεπερνούν τις δυνάμεις σας.

Το μεσημέρι, αφήστε στην άκρη τον εγωισμό και ζητήστε τη στήριξη που χρειάζεστε για να διαχειριστείτε τις απαιτήσεις της ημέρας.

Παρθένος

Η αποσύνδεση από τις οθόνες και η επαφή με τη φύση θα λειτουργήσουν ευεργετικά για τη σκέψη σας. Η Σελήνη στον Ζυγό φέρνει στο προσκήνιο την αρνητική πλευρά της τεχνολογίας και τον τρόπο με τον οποίο μας απομακρύνει από τη στιγμή.

Η είσοδος της Σελήνης στον Σκορπιό σε όψη με τους Δεσμούς της Τύχης και τον Χείρωνα ξυπνά την ανάγκη για αναζήτηση και εξερεύνηση. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να παρασυρθεί από τον αυθορμητισμό, τον ρομαντισμό και την εμπιστοσύνη στη ροή των πραγμάτων.

Ακόμα και μικρές στιγμές ανεμελιάς μπορούν να αλλάξουν θετικά τη διάθεσή σας. Το μεσημέρι, προσέξτε να μην υποκύψετε σε παλιές, ανθυγιεινές συνήθειες που δώσατε μάχη για να ξεπεράσετε.

Ζυγός

Η συνέπεια στις υποχρεώσεις είναι απαραίτητη για την αποφυγή ανεπιθύμητων επιπλοκών, καθώς το πρώτο τέταρτο της Σελήνης διαμορφώνεται στο ζώδιό σας. Η ευκαιρία για αποσυμπίεση θα δοθεί μόλις η Σελήνη περάσει στον Σκορπιό, σχηματίζοντας όψεις με τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Τύχης.

Ωστόσο, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε τρίτους θα σας αποσυμφορήσει σημαντικά. Βρείτε σταθερά πατήματα στις επαγγελματικές ή αισθηματικές σας σχέσεις, διασφαλίζοντας ότι οι θέσεις σας εισακούγονται.

Καθώς ενεργοποιούνται ο Δίας, ο Πλούτωνας, ο Ποσειδώνας και ο Ουρανός αργότερα μέσα στη μέρα, αποφύγετε τη σύγκριση με τις επιτυχίες των άλλων. Εστιάστε στο πώς οι θετικές εξελίξεις γύρω σας μπορούν να σας ωφελήσουν ή αναλογιστείτε τα πράγματα για τα οποία νιώθετε ευγνωμοσύνη.

Σκορπιός

Αναλάβετε τον έλεγχο των επιδιώξεών σας. Η ικανότητά σας να επηρεάζετε τις εξελίξεις ενισχύεται, καθώς η Σελήνη στον Ζυγό διεγείρει τη φαντασία πριν εισέλθει στο ζώδιό σας.

Οι όψεις της με τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Τύχης υπογραμμίζουν τη σημασία του να ακολουθείτε τις προσωπικές σας αξίες αντί να συμμορφώνεστε με τις υποδείξεις του περιβάλλοντος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον τομέα των αισθηματικών σχέσεων.

Συναισθηματικά κολλήματα ενδέχεται να σταθούν εμπόδιο στην προσωπική ή επαγγελματική σας εξέλιξη όταν ενεργοποιηθούν ο Δίας, ο Πλούτωνας, ο Ποσειδώνας και ο Ουρανός. Αντιμετωπίστε τα ζητήματα αυτά με ρθολογισμό για να βρείτε την κατάλληλη διέξοδο.

Τοξότης

Η διατήρηση χαμηλού προφίλ είναι η ενδεδειγμένη τακτική για να αποφύγετε τις εντάσεις. Η επιθυμία σας για επικοινωνία θα είναι αυξημένη υπό την επιρροή της Σελήνης στον Ζυγό, όμως δεν θα βρίσκετε πάντα την επιθυμητή ανταπόκριση από τους γύρω σας.

Αν διαπιστώσετε επιφυλακτικότητα, διοχετεύστε την ενέργειά σας σε άλλες δραστηριότητες. Η συντροφιά του εαυτού σας θα αποδειχθεί προτιμότερη μόλις η Σελήνη περάσει στον Σκορπιό, σχηματίζοντας όψεις με τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Τύχης.

Εκμεταλλευτείτε τη συγκυρία για να απαλλαγείτε από συνήθειες που φράζουν τον δρόμο της εξέλιξής σας. Το μεσημέρι, συνδυάστε τη δημιουργικότητα, τον ρομαντισμό και την εσωτερική αναζήτηση καθώς ενεργοποιούνται ο Δίας, ο Πλούτωνας, ο Ποσειδώνας και ο Ουρανός.

Αιγόκερως

Εξωτερικοί παράγοντες ενδέχεται να προκαλέσουν αναταράξεις στις διαπροσωπικές σας σχέσεις κατά τη διάρκεια της Σελήνης στον Ζυγό. Αν εντοπίσετε εκνευρισμό, φροντίστε να λειτουργήσετε πυροσβεστικά για την αποκατάσταση της ισορροπίας.

Η διαμεσολάβηση ενός τρίτου προσώπου μπορεί να διευκολύνει την επίλυση διαφωνιών μόλις η Σελήνη εισέλθει στον Σκορπιό, αγγίζοντας τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Τύχης. Τα περιθώρια για ενασχόληση με προσωπικά παράπονα θα είναι περιορισμένα, καθώς οι συνθήκες απαιτούν την διεκπεραίωση σημαντικών υποθέσεων.

Θέστε όρια στη χρήση των ψηφιακών συσκευών το μεσημέρι, ειδικά όταν βρίσκεστε με την οικογένεια ή φίλους, και ενθαρρύνετε και τους άλλους να πράξουν το ίδιο για την ενίσχυση των μεταξύ σας δεσμών.

Υδροχόος

Η οργάνωση αποτελεί το βασικό σας εργαλείο για την επίτευξη των στόχων σας. Διατηρήστε τη συγκέντρωσή σας θέτοντας σαφή πλάνα υπό την επήρεια της πρωινής Σελήνης στον Ζυγό.

Η δυναμική σας θα αυξηθεί με την είσοδο της Σελήνης στον Σκορπιό και την ευθυγράμμισή της με τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Τύχης. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε στέρεες βάσεις πριν αναλάβετε πρόσθετες υποχρεώσεις, καθώς η υπερβολική φόρτωση ελλοχεύει τον κίνδυνο της εξάντλησης.

Το μεσημέρι, με την ενεργοποίηση του Δία, του Πλούτωνα, του Ποσειδώνα και του Ουρανού, ενδέχεται να νιώσετε διχασμένοι ανάμεσα σε πρακτικά καθήκοντα και δημιουργικές επιθυμίες. Αξιολογήστε αν οι εξωτερικές πιέσεις σας έχουν εκτρέψει από τις πραγματικές σας επιδιώξεις.

Ιχθύες

Τροφοδοτήστε τη διάθεσή σας με θετικές σκέψεις υπό τη Σελήνη στον Ζυγό, αφήνοντας στην άκρη φόβους, αρνητισμό και τοξικά περιβάλλοντα. Ένα κύμα έμπνευσης σας κατακλύζει μόλις η Σελήνη περάσει στον Σκορπιό, συντονιζόμενη με τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Τύχης.

Η αισιοδοξία και η επανατοποθέτηση στους προσωπικούς σας στόχους θα διευρύνουν τις προοπτικές σας. Εμπιστευτείτε τις δυνατότητές σας και εξελίξτε τα υφιστάμενα σχέδιά σας. Εντοπίστε τους τομείς που απαιτούν επιπλέον έρευνα ή κατάρτιση ώστε να διατηρήσετε σταθερή πορεία.

Το μεσημέρι, οι όψεις με τον Δία, τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό δημιουργούν μια ζεστή και γενναιόδωρη διάθεση, ιδανική για να φροντίσετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα και να χαλαρώσετε.