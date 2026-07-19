Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν τα ξημερώματα σε νέα σειρά αεροπορικών επιδρομών κατά στόχων στο Ιράν, επικαλούμενες ως αιτία τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία από επίθεση που αποδίδεται στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε μέσω X ότι «Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν κατά διαταγή του ανωτάτου διοικητή τους», του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις 18:00 ώρα Ουάσιγκτον (01:00 ώρα Ελλάδας).

Όπως διευκρίνισε η CENTCOM, «Τα πλήγματα αυτά είναι σχεδιασμένα για να φθείρουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και για να τιμωρηθεί άμεσα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, που εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στην Ιορδανία χθες βράδυ».

Αναφορές για επιδρομές στη νότια επαρχία Ορμουζγκάν

Ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, μεταξύ των οποίων τα MEHR και Tasnim, μετέδωσαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν αμερικανικοί βομβαρδισμοί στη Σιρίκ, όπου βρίσκεται λιμάνι στα Στενά του Ορμούζ, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Παράλληλα, το επίσημο πρακτορείο IRNA έκανε λόγο για «επίθεση του αμερικανού εχθρού κοντά στη Χατζαμπάντ», επίσης στην επαρχία Ορμουζγκάν.

Το Σάββατο η CENTCOM είχε ανακοινώσει ότι δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται ύστερα από «επίθεση ιρανικών πυραύλων και drones» που σημειώθηκε την Παρασκευή στην Ιορδανία. Πρόκειται για τις πρώτες γνωστές αμερικανικές απώλειες μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις 7 Ιουλίου.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ουάσιγκτον, οι συνολικές απώλειες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου ανέρχονται πλέον σε 16 νεκρούς.

Οι συγκρούσεις, που αναζωπυρώθηκαν αυτόν τον μήνα έπειτα από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στον Κόλπο, τις οποίες οι ΗΠΑ αποδίδουν στο Ιράν, αποτελούν τη σοβαρότερη κλιμάκωση μετά την κατάπαυση του πυρός του Απριλίου, περιπλέκοντας παράλληλα τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύρραξης.

«Αξέχαστα μαθήματα» προειδοποιεί η Τεχεράνη

Σκληρό μήνυμα προς την Ουάσιγκτον έστειλε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, μέσω γραπτής δήλωσης που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Τώρα που ο αμερικανός εχθρός επιδιώκει» να ξαναρχίσει τον «πόλεμο (…) πρέπει να ξέρει ότι το αγαπητό ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης έχουν να του δώσουν αξέχαστα μαθήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι «επανειλημμένες παραβιάσεις» του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, της συμφωνίας που υπέγραψαν οι πρόεδροι των δύο χωρών στις 17 Ιουνίου με στόχο την κατάπαυση των εχθροπραξιών, απέδειξαν πως η αμερικανική πλευρά δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της.

Όπως ανέφερε, «έδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η υπογραφή του αμερικανού προέδρου δεν έχει καμιά αξία».

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του ιρανικού υπουργείου Υγείας, από τις 27 Ιουνίου οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων, ενώ περισσότεροι από 500 έχουν τραυματιστεί.

Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγματα σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ στην Ιορδανία, καθώς και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πολιτικές υποδομές στο Κουβέιτ.

Στο στόχαστρο βρέθηκε επίσης το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του 5ου Στόλου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και σημαντικές στρατιωτικές υποδομές.

Σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές του Κουβέιτ

Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι οι ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές σε πετρελαϊκή εγκατάσταση «ζωτικής» σημασίας, ενώ εκτός λειτουργίας τέθηκε μονάδα αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη εγκατάσταση είχε δεχθεί επίθεση και την προηγούμενη ημέρα.

Με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 47 βαθμούς Κελσίου, οι Aρχές καταδίκασαν τη στοχοποίηση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «απαραίτητων υποδομών», ενώ το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου χαρακτήρισε τις επιθέσεις «εγκλήματα πολέμου».

«Ο φόβος για διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προφανής, με δεδομένες τις γενικές εκκλήσεις να μειωθεί η κατανάλωση και να τεθούν εκτός λειτουργίας συσκευές που δεν είναι απόλυτα απαραίτητες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 46χρονος Αιγύπτιος Αλί Μαχμούντ, εργαζόμενος σε εταιρεία ηλεκτρισμού στο Κουβέιτ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στην «ανησυχία» που επικρατεί μεταξύ των κατοίκων λόγω της «εξάπλωσης του πολέμου».

Επιδείνωση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ

Στην επαρχία Ορμουζγκάν, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αμερικανικοί βομβαρδισμοί «κατέστρεψαν ολοσχερώς» σταθμό άντλησης θαλασσινού νερού και ηλεκτρικό μετασχηματιστή σε μονάδα αφαλάτωσης.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ γίνεται ολοένα πιο κρίσιμη. Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, τα περιστατικά στη θάλασσα πληθαίνουν, ενώ η διέλευση εμπορικών πλοίων έχει σχεδόν διακοπεί, παρά το γεγονός ότι η επαναλειτουργία του θαλάσσιου περάσματος αποτελούσε βασικό στοιχείο της συμφωνίας της 17ης Ιουνίου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις τους θα «συνεχίζονται» μέχρι να «επανέλθει η ηρεμία στις νότιες (ιρανικές) ακτές και στα Στενά του Ορμούζ».

Πριν από την επανέναρξη των συγκρούσεων, περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών υδρογονανθράκων διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Μετά το νέο κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας περάσματος, οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών ως αντίποινα, λίγες μόλις ημέρες μετά την άρση του μέτρου στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης.