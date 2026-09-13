Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι αναμένει ο πόλεμος με το Ιράν να έχει τελειώσει μέσα στη χρονιά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό να συμβεί είτε πριν είτε αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο ανοιχτό πρωτάθλημα γκολφ της Ιρλανδίας, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε μάλιστα την εξέλιξη αυτή με πιθανή σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων.

«Το Ιράν δεν θα τελειώσει αμέσως μετά – ίσως πριν – αλλά θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Η τιμή της βενζίνης θα κατρακυλήσει σαν βράχος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η Τεχεράνη επιδιώκει έντονα μια συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

«Το Ιράν θέλει πάρα πολύ μια συμφωνία. Τηλεφωνούν συνεχώς. Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Πρέπει να κάνουν τη σωστή συμφωνία. Δεν πρόκειται να κάνω μια συμφωνία που δεν θα είναι καλή», ανέφερε.

Παρέμβαση προς Ζελένσκι για τα ρωσικά πετρέλαια

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αποκαλύπτοντας ότι ζήτησε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές.

«Μίλησα με τον κ. Ζελένσκι σχετικά με αυτό. Υπάρχουν πολλοί άλλοι στόχοι. Μην χτυπάς τα καύσιμα πετρελαίου», είπε.

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να σταματήσεις να πλήττεις το πετρέλαιο στη Ρωσία».

Η τοποθέτηση αυτή δείχνει ότι ο Τραμπ επιχειρεί να περιορίσει ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω αναστάτωση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

«Όποιος κερδίσει στην τεχνητή νοημοσύνη, κερδίζει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε και για την τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά από την Κίνα και πρέπει να διατηρήσουν αυτή την πρωτοκαθεδρία.

«Είμαστε πιο μπροστά από την Κίνα στην τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε η πιο τεχνολογικά εξελιγμένη χώρα στον κόσμο και θέλω να το διατηρήσω αυτό, γιατί όποιος επικρατήσει στην τεχνητή νοημοσύνη, κερδίζει», δήλωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν ο κλάδος της AI πρέπει να αναπτύσσεται πιο αργά ή να υπόκειται σε αυστηρότερη ρύθμιση, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο θεσμικών περιορισμών, χωρίς όμως να υποστηρίξει μια γενικευμένη επιβράδυνση.

Όπως είπε, θα μπορούσε να υπάρξει «προστατευτικό πλαίσιο», αλλά κατηγόρησε «πολύ αρνητικές δυνάμεις» ότι προβάλλουν φόβους και σενάρια τα οποία, κατά την άποψή του, δεν πρόκειται να επαληθευτούν.

Η παρέμβασή του συνδέει τρία από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της αμερικανικής εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής αυτή την περίοδο: το Ιράν, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την παγκόσμια κούρσα για την τεχνητή νοημοσύνη.

