Πέπλο μυστηρίου καλύπτει την υπόθεση που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 18/7 στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών που έχει αναλάβει την έρευνα έχει σημάνει συναγερμός με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής και το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Από τη βαλίτσα προεξείχε ένα πόδι

Η σορός εντοπίστηκε από έναν άστεγο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο άνδρας αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία και ακολουθώντας την πηγή της έφτασε σε μια βαλίτσα, από την οποία προεξείχε ανθρώπινο πόδι.

Ο άνδρας άμεσα ειδοποίησε την Άμεση Δράση και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη αυτοψία.

Τα μαλλιά που ήταν πιασμένα κότσο, το μπλουζάκι και το μαύρο σορτσάκι

Όπως μεταδίδει το ERTnews ο ιατροδικαστής εκτιμά πως πρόκειται για γυναίκα ηλικίας λίγο άνω των 30 ετών, ύψους περίπου 1,65 μ., με κοκκινωπά μαλλιά πιασμένα σε κότσο.

Η γυναίκα φορούσε μαύρο μπλουζάκι και μαύρο σορτσάκι.

Η σορός ήταν τυλιγμένη σε ύφασμα και τοποθετημένη μέσα σε σακούλα, η οποία είχε τοποθετηθεί στη βαλίτσα.

Κατά την πρώτη εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις, εκδορές ή τατουάζ, ενώ ο χρόνος θανάτου εκτιμάται στις έξι έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Όλα τα σενάρια ανοιχτά

Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο ως προς την ταυτότητα της γυναίκας αλλά σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο εκτιμώμενος χρόνος θανάτου φαίνεται να απομακρύνει το ενδεχόμενο να πρόκειται για την Κινέζα υπήκοο που εξαφανίστηκε από την Αρτέμιδα τον περασμένο Μάιο, χωρίς όμως το συγκεκριμένο σενάριο να έχει αποκλειστεί.

Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο η γυναίκα να διέμενε ή να κινούνταν σε εγκαταλελειμμένα κτίρια της περιοχής, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν βρει καταφύγιο άστεγοι και χρήστες ναρκωτικών.

Κάμερες ασφαλείας και φάκελοι εξαφανίσεων στο μικροσκόπιο

Την ίδια στιγμή το Τμήμα Ανθρωποκτονιών συλλέγει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του εγκαταλελειμμένου κτιρίου με στόχο να διαπιστωθεί ποιος ή ποιοι μετέφεραν τη βαλίτσα στο σημείο.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλες τις πρόσφατες δηλώσεις εξαφάνισης γυναικών και αναζητούν στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση της σορού.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου και την ταυτότητα της γυναίκας αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας θα καθορίσουν και την περαιτέρω πορεία της έρευνας.