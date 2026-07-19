Η Ισπανία και η Αργεντινή κοντράρονται το βράδυ της Κυριακής (19/7) στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιού Τζέρσεϊ, με φόντο το κορυφαίο τρόπαιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η αναμέτρηση στο «MetLife Stadium» έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, με εκατοντάδες χιλιάδες φιλάθλους να διεκδικούν ένα εισιτήριο για να ζήσουν από κοντά τη μεγάλη γιορτή.

Ωστόσο, όσοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση στις εξέδρες χρειάστηκε να πληρώσουν ακριβά, καθώς οι τιμές των εισιτηρίων εκτοξεύθηκαν σε επίπεδα χιλιάδων δολαρίων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ανάμεσα σε όσους επέκριναν την πολιτική τιμολόγησης της FIFA ήταν και ο διεθνής Ισπανός επιθετικός, Μπόρχα Ιγκλέσιας. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε την κατάσταση «ντροπή», εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το κόστος που κλήθηκαν να πληρώσουν οι φίλαθλοι.

Ο έμπειρος φορ δεν δίστασε για ακόμη μία φορά να εκφράσει ανοιχτά τις απόψεις του. Λίγο πριν από τον τελικό είχε σχολιάσει με αιχμηρό τρόπο και την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, αστειευόμενος πως θα τον χαιρετήσει «για να μη βρεθεί στη… φυλακή», σε μια δήλωση που προκάλεσε συζητήσεις.