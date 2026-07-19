Το Μουντιάλ 2026 που ολοκληρώνεται με τον τελικό Ισπανίας-Αργεντινής ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές οικονομικές προβλέψεις, με την FIFA να έχει απίθανα κέρδη.

Όπως αναφέρει το Βρετανικό μέσο, «Guardian», η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εκτιμά ότι τα συνολικά έσοδα του Μουντιάλ, που φιλοξενήθηκε σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά θα αγγίξουν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ενημέρωσε σχετικά τις Εθνικές ομοσπονδίες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο 18 Ιουλίου.

Βασικοί παράγοντες για την εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων ήταν οι πωλήσεις εισιτηρίων και τα πακέτα φιλοξενίας, τα οποία παρουσίασαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Παράλληλα, η FIFA δεν επέβαλε περιορισμούς στις τιμές της επίσημης δευτερογενούς αγοράς εισιτηρίων, εισπράττοντας προμήθεια 15% ανά εισιτήριο τόσο από τον πωλητή όσο και από τον αγοραστή, κάτι που συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των συνολικών εσόδων.

Ρόλο φυσικά έπαιξε και η διεύρυνση της διοργάνωσης, καθώς το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο διεξήχθη με 48 εθνικές ομάδες και συνολικά 104 αγώνες, έναντι 32 ομάδων και 64 αναμετρήσεων στο Μουντιάλ του 2022, το οποίο είχε έσοδα για την FIFA 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια.