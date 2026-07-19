Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα για τις αποχωρήσεις των Τζέντι Όσμαν και Βασίλη Τολιόπουλου ξεκαθαρίζοντας πως δεν έγιναν για οικονομικούς λόγους.

Όπως είπε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δεν θα έχει θέση στην ομάδα όποιος δεν έχει πρώτο του μέλημα να είναι στο ρόστερ, ανεξαρτήτου ρόλου και χρόνου συμμετοχής.

Αρχικά απάντησε σε ένα σχόλιο στα social media για την πώληση του Όσμαν, λέγοντας: «Γιατί δεν έβγαινε να έχουμε 63 εκατ. μπάτζετ και είπαμε να κάνουμε οικονομία να πάει στα 60 και να μην πάρουμε άσο, αλλά και για να σχολιάσεις εσύ» και στην συνέχεια πρόσθεσε:

«Λοιπόν για να τελειώνει το παραμύθι, όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό του σήμερα ανεξαρτήτων λεπτών και ρόλου και πιστεύει ότι δεν θα αμείβεται επαρκώς βάση βιογραφικού, αλλά και προσφοράς δεν θα έχει θέση στην ομάδα. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε. Δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση».