Ανατριχίλα προκαλεί το βίντεο-ντοκουμέντο που βλέπει το «φως» της δημοσιότητας και αποτυπώνει τη στιγμή του τροχαίου το πρωί της Κυριακής 19/7 σε διασταύρωση των Μουρνιών, κατά το οποίο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούεται με Ι.Χ. αυτοκίνητο, λίγα μέτρα πριν το Νοσοκομείο Χανίων.

Στο βίντεο που δημοσίευσε zarpanews.gr φαίνεται το ασθενοφόρο να συγκρούεται με το ασημί αυτοκίνητο που φέρεται να οδηγούσε η νοσηλεύτρια των ΤΕΠ του Νοσοκομείου, η οποία μόλις είχε σχολάσει από την βάρδιά της, και στη συνέχεια να τουμπάρει.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο διασώστης του ασθενοφόρου, ο οποίος φέρεται να έκανε προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης στον ασθενή που μεταφερόταν με καρδιακή ανακοπή και χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ η οδηγός του Ι.Χ. και ο οδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος υπέστη σοκ, βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Δείτε το βίντεο

Οι επιβαίνοντες του ασθενοφόρου απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική.

Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Χανίων.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

«Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στα Χανιά. Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο συναδέλφου νοσηλεύτριας που σχόλασε από τη βάρδια στο νοσοκομείο και πήγαινε σπίτι της. Έκανε τούμπες το ασθενοφόρο. Πολύ τυχεροί οι δύο συνάδελφοι διασώστες που ζουν και η συνάδελφος νοσηλεύτρια» επισημαίνει στη σχετική της ανακοίνωση η ΠΟΕΔΗΝ.

« Πέθανε ο 53χρονος που μετέφεραν με ανακοπή. Τρεις συνάδελφοι σήμερα το πρωί, δύο διασώστες και μία νοσηλεύτρια, τραυματίστηκαν σε τροχαίο. Πολύ τυχεροί που ζουν. Ο 53χρονος που μετέφερε το ασθενοφόρο με ανακοπή, αντιμετωπίζοντας πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Το ασθενοφόρο μετέφερε τον 53χρονο στο νοσοκομείο Χανίων. Ένας διασώστης ήταν πίσω μαζί με τον ασθενή και έκανε ΚΑΡΠΑ. Σε διασταύρωση συγκρούστηκε στο πίσω μέρος με αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια, η οποία σχόλασε από νυχτερινή βάρδια που είχε στο νοσοκομείο. Από τη σύγκρουση το ασθενοφόρο έκανε τούμπες στην άσφαλτο.

Δυστυχώς, ο 53χρονος ασθενής κατέληξε. Ο διασώστης είχε άγιο που ζει. Βέβαια, νοσηλεύεται με πνευμοθώρακα. Τοποθετήθηκε Billow. Η νοσηλεύτρια και ο δεύτερος διασώστης που οδηγούσε το ασθενοφόρο νοσηλεύονται με τραύματα εκτός κινδύνου. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την τροχαία. Τα ασθενοφόρα, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φροντίζουν ειδικά σε πολύ έκτακτα περιστατικά να μειώσουν το χρόνο παράδοσης του ασθενή στο νοσοκομείο» συμπληρώνει η ΠΟΕΔΗΝ.