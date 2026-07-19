Νέα ερωτήματα για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του Ιράν προκαλούν πληροφορίες που μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Hadath, επικαλούμενο ισραηλινή πηγή ασφαλείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν βρίσκεται πλέον σε ιρανικό έδαφος.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε την ηγεσία της χώρας μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου. Έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση, ενώ η επικοινωνία του με τον ιρανικό λαό περιορίζεται αποκλειστικά σε γραπτές ανακοινώσεις.

Μία από αυτές μεταδόθηκε και χθες από την κρατική τηλεόραση του Ιράν. Σε αυτήν ο νέος ανώτατος ηγέτης προειδοποιούσε ότι, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρήσουν να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, «το αγαπητό ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης θα τους δώσουν αξέχαστα μαθήματα». Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για επανειλημμένες παραβιάσεις του μνημονίου κατανόησης που υπογράφηκε στις 17 Ιουνίου στο Ισλαμαμπάντ, υποστηρίζοντας ότι «η υπογραφή του Αμερικανού προέδρου δεν έχει καμία αξία».

Την ίδια στιγμή, η ισραηλινή πηγή ισχυρίζεται ότι τα μηνύματα που αποδίδονται στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν συντάσσονται από τον ίδιο, αλλά από τον νέο επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), Αχμάντ Βαχιντί, σε συνεργασία με άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του σώματος.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Al-Hadath, οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις στο ιρανικό καθεστώς έχουν ενταθεί σημαντικά, φτάνοντας –κατά την εκτίμηση της ίδιας πηγής– στο σημείο να απειλούν ακόμη και τη συνοχή των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η ίδια πηγή αναφέρει επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή του Ισραήλ σε ενδεχόμενα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, ακόμη και στην περίπτωση που η Τεχεράνη εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την Τεχεράνη, την Ουάσιγκτον ή το Τελ Αβίβ.