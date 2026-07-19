Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για το θανατηφόρο τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (19/07) στη λεωφόρο Μουρνιών, στα Χανιά.

Το ασθενοφόρο εκτελούσε επείγουσα διακομιδή, μεταφέροντας έναν 53χρονο άνδρα που είχε υποστεί ανακοπή, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου Χανίων, η οποία μόλις είχε ολοκληρώσει τη νυχτερινή της βάρδια.

Η στιγμή της σύγκρουσης ήταν δραματική. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένας από τους δύο διασώστες βρισκόταν στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου και πραγματοποιούσε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον 53χρονο, δίνοντας μάχη να τον κρατήσει στη ζωή.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε το ασθενοφόρο ανατράπηκε, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον 53χρονο ασθενή, ενώ τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ΕΚΑΒ, καθώς και η οδηγός του ΙΧ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τι ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέζας, ο 53χρονος είχε ήδη υποστεί ανακοπή πριν από τη διακομιδή, με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάνηψή του καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς.

Από τη σύγκρουση, ο ένας διασώστης υπέστη ισχυρό σοκ, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε στον θώρακα και παραμένει προληπτικά νοσηλευόμενος.

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης

Βίντεο-ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης του ασθενοφόρου με το ΙΧ. Στις εικόνες φαίνεται το επιβατικό αυτοκίνητο, που οδηγούσε η νοσηλεύτρια μετά το τέλος της βάρδιάς της, να συγκρούεται με το ασθενοφόρο, το οποίο στη συνέχεια ανατρέπεται από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Εργαζόμενοι ΕΚΑΒ Χανίων: Καλούμε όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή

Με αφορμή το θανατηφόρο τροχαίο, το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων τοποθετήθηκε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν καθημερινά τα πληρώματα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων:

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Τομέα Χανίων εκφράζει την ανακούφισή του, καθώς οι δύο διασώστες του ασθενοφόρου που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια διακομιδής, καθώς και η συνάδελφος νοσηλεύτρια που επέβαινε στο Ι.Χ. όχημα, δεν υπέστησαν τραυματισμούς που να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Ευχόμαστε και στους τρεις ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα καθήκοντά τους.

Το περιστατικό αποτελεί μία ακόμη υπενθύμιση των ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών κάτω από τις οποίες επιχειρούν καθημερινά τα πληρώματα του ΕΚΑΒ. Κάθε επείγουσα διακομιδή απαιτεί ταχύτητα, απόλυτη συγκέντρωση και ψυχραιμία, με ελάχιστα περιθώρια λάθους, καθώς κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για την έκβαση ενός περιστατικού.

Οι διασώστες καλούνται καθημερινά να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για άμεση ανταπόκριση και στην υποχρέωση να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ασθενών, των ίδιων και όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση, η οποία απαιτεί υψηλό επαγγελματισμό, συνεχή εγρήγορση και σωστές αποφάσεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Με αφορμή το συμβάν, απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν αντιλαμβάνονται την προσέγγιση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και, στο μέτρο του δυνατού, να διευκολύνουν τη διέλευσή τους, συμβάλλοντας στην ασφαλή ολοκλήρωση κάθε αποστολής.

Το ατύχημα υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε ασθενοφόρο που κινείται προς έναν άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται βοήθεια βρίσκονται επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με αίσθημα ευθύνης, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και με ελάχιστα περιθώρια λάθους.