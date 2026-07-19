Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ο μεγάλος νικητής του Swiss Open Gstaad 250 ATP, καθώς στον τελικό επικράτησε με 2-1 σετ του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν.

Αυτό ο τίτλος είναι ο 13ος συνολικά για τον Έλληνα αθλητή και ο πρώτος μετά το Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο.

Πλέον ο Τσιτσιπάς με τη νίκη του αυτή θα κάνει άλμα στην Παγκόσμια κατάταξη και από την θέση 85 που βρίσκεται τώρα θα φτάσει στην θέση 55.

Ο Τσιτσιπάς στο πρώτο σετ προηγήθηκε με 4-2, ο Βέλγος τον ισοφάρισε, αλλά παίρνοντας τα δύο επόμενα γκέιμ έκλεισε το σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ ο Κολινιόν προηγήθηκε με 2-0 και 4-2 στα γκέιμ, ωστόσο ο Έλληνας τενίστας πήρε τα επόμενα τρία γκέιμ για το 5-4. Ο Βέλγος όμως με αντεπίθεση διαρκείας ισοφάρισε σε 1-1 τα σετ.

Στο τρίτο και τελευταίο σετ ο Τσιτσιπάς κατάφερε να κάνει μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ και να προηγηθεί με 3-2 και με το καλό σερβίς του έφτασε στη νίκη με 6-3 κερδίζοντας τον τίτλο.