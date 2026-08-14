Η ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα Πολωνίας και Τσεχίας, δυσκόλεψε περισσότερο την προσπάθεια της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA.

Η χώρα μας παραμένει στη 12η θέση με 41.512 βαθμούς, διατηρώντας και τους πέντε εκπροσώπους της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ωστόσο, τα πρώτα αποτελέσματα των προκριματικών δεν έχουν δημιουργήσει τις καλύτερες προϋποθέσεις για την άνοδο στην πρώτη δεκάδα.

Το βράδυ της Πέμπτης (13/8) ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Άντερλεχτ, αποχαιρέτησε το Europa League και θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στο Conference League. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν πρόσφερε βαθμούς στην Ελλάδα, την ώρα που οι άμεσοι ανταγωνιστές της συνέχισαν να ενισχύουν τη συγκομιδή τους.

Η Πολωνία πρόσθεσε 400 βαθμούς, χάρη στις ισοπαλίες των Γκόρνικ Ζάμπρζε και Γιαγκελόνια, αλλά και στη νίκη-πρόκριση της Ράκοφ, με τον Σβάρνα να πετυχαίνει το γκολ. Κέρδος είχε και η Τσεχία, με τη νίκη της Γιάμπλονετς να της αποφέρει επιπλέον 200 βαθμούς.

Έτσι, η απόσταση ανάμεσα στη 10η και τη 12η θέση πλησιάζει πλέον τους 3.000 βαθμούς, με την προσπάθεια της Ελλάδας να γίνεται ακόμη πιο δύσκολη.

Το μοναδικό θετικό αποτέλεσμα για τη χώρα μας ήρθε από την Μπεσίκτας, η οποία επικράτησε ξανά της Χράντετς Κράλοβε. Η τσεχική ομάδα θα αντιμετωπίσει πλέον τον Παναθηναϊκό στα play-offs του Conference League.