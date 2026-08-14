Συναγερμός σήμανε στη Λετονία, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας και καταρρίφθηκε από «συμμαχικά καταδιωκτικά αεροσκάφη», σύμφωνα με ανακοίνωση του λετονικού στρατού στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

❗️In Latvian airspace, in Balvi Municipality, NATO Baltic Air Policing fighter jets have successfully shot down a foreign unmanned aerial vehicle that had entered Latvia as a result of russian electromagnetic warfare.

At the same time, the National Armed Forces informed that the… https://t.co/HWa1EHNy41 — Ministry of Defence of Latvia 🇱🇻 (@MoD_Latvia) August 14, 2026

Ήδη τον Ιούνιο, γαλλικά Rafale του NATO, τα οποία στάθμευαν στις βαλτικές χώρες, είχαν καταρρίψει άλλο drone στη Λετονία. Τα κράτη της Βαλτικής, που γειτονεύουν με τη Ρωσία προς ανατολάς, καταγράφουν αυξανόμενο αριθμό παραβιάσεων των εναέριων χώρων τους και συντριβών τέτοιου είδους αεροσκαφών στις επικράτειές τους.

Ο λετονικός στρατός πρόσθεσε πως προχώρησε στην άρση του συναγερμού που είχε κηρύξει νωρίτερα, καλώντας τον πληθυσμό να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους λόγω της «απειλής».

Δεν ξεκαθάρισε σε ποια χώρα ανήκε το μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα, πάντως ανέφερε πως «ξένο drone μπήκε στον λετονικό εναέριο χώρο εξαιτίας δραστηριότητας ηλεκτρονικού πολέμου της Ρωσίας» -που αφήνει να εννοηθεί ότι πρόκειται για ουκρανικό αεροσκάφος που είχε μείνει ακυβέρνητο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δεν έγινε σαφές αμέσως μαχητικό ποιας χώρας κατέρριψε το UAV. Κράτη μέλη του NATO εναλλάσσονται στην αστυνόμευση των εναέριων χώρων των κρατών της Βαλτικής, της Εσθονίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας.

Την περασμένη εβδομάδα, στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στην ανατολική Γερμανία, κόμβο-κλειδί του NATO ως προς τη μεταφορά στρατιωτικού και άλλου υλικού στην Ουκρανία, βρέθηκε drone με «εκρηκτικό μηχανισμό άγνωστου τύπου», προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κίνησης.