Έναν περίπου μήνα μετά το φριχτό τροχαίο στη Χαλκιδική, στην επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου-Νέου Μαρμαρά, η 7χρονη Πατρίτσια επιστρέφει σήμερα στη Μολδαβία. Η μικρή νοσηλευόταν επί περίπου έναν μήνα σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, έχοντας δώσει μάχη για τη ζωή της.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πατέρας της 7χρονης συγκρούστηκε με βυτιοφόρο. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της 7χρονης και η μόλις έξι μηνών αδελφή της.

Η 7χρονη μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια νοσηλεύτηκε διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο, δίνοντας μια δύσκολη μάχη για να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά της, προτού επιστρέψει στο Παπαγεωργίου για να συνεχίσει τη νοσηλεία της.

Πλέον η κατάσταση της υγείας της έχει βελτιωθεί και οι γιατροί έκριναν ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στην πατρίδα της, όπως ανέφερε η ΕΡΤ. Σύμφωνα με ενημέρωση του Προξενείου της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασθενοφόρο που έφτασε από τη Μολδαβία έχει ήδη μεταβεί στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να μεταφέρει τη μικρή πίσω στη χώρα της.

Όλο αυτό το διάστημα, στο πλευρό της 7χρονης βρισκόταν η θεία της, η οποία τη στήριξε κατά τη διάρκεια της δύσκολης νοσηλείας της.

Τι λέει ο πρόξενος της Μολδαβίας

Ο πρόξενος της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, Γιώργος Παλάζης, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» σχετικά με τον επικείμενο επαναπατρισμό της 7χρονης Πατρίτσιας.

«Είναι αλήθεια ότι αύριο, 15 Αυγούστου, συμπληρώνεται ένας μήνας από αυτό το τραγικό περιστατικό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια των δύο γονέων και του 6 μηνών βρέφους, της αδελφής της Πατρίτσιας, η οποία είναι 7 χρονών. Και σε δύο ώρες από τώρα θα γίνει η μεταφορά της από το Παπαγεωργίου προς το Κισινάου της Μολδαβίας», είπε αρχικά.

«Από την προηγούμενη εβδομάδα η υγεία της βαίνει προς το καλύτερο. Αυτός ήταν και ο λόγος που την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ιατρικό συμβούλιο προκειμένου να αποφασιστεί αν είναι έτοιμη να ταξιδέψει η Πατρίτσια προς τη Μολδαβία και με ποιον τρόπο θα ταξιδέψει. Αν δηλαδή θα ήταν με αεροπορική πτήση ή με ασθενοφόρο. Τελικά επιλέχθηκε το ασθενοφόρο. Έτσι, για αυτόν τον σκοπό, χθες στις 3 η ώρα, έφτασε στη Θεσσαλονίκη ένα ασθενοφόρο πλήρως εξοπλισμένο από τη Μολδαβία με ένα πλήρωμα αποτελούμενο από τέσσερις γιατρούς και έναν εντατικολόγο. Επικεφαλής αυτής της ομάδας είναι ο γιατρός, Ντουμίτρου Καρασίκ. Σήμερα κατά τις 9 η ώρα θα μεταβούν στο Παπαγεωργίου προκειμένου να αναλάβουν την εφτάχρονη Πατρίτσια για το μακρινό ταξίδι, το οποίο θα διαρκέσει πάνω από δεκαπέντε ώρες. Φυσιολογικά, το θεώρησαν οι γιατροί πιο ασφαλή αυτόν τον τρόπο μεταφοράς, πιθανόν λόγω υψομέτρου και πιθανόν, λέω πάλι, δεν είμαι γιατρός, επειδή είχε και κάποιες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ίσως λόγω του υψομέτρου του αεροπλάνου να προτίμησαν οι γιατροί τη μεταφορά με το ασθενοφόρο», συνέχισε ο κ. Παλάζης.

«Θα ήθελα να πω ότι εμείς από πλευράς μας θα θέλαμε να απευθύνουμε τις ιδιαίτερες και θερμές ευχαριστίες προς τον διευθυντή του Παπαγεωργίου, καθώς και στο νοσηλευτικό προσωπικό, τους γιατρούς του προσωπικού του παιδοχειρουργικού τμήματος του Παπαγεωργίου, που έδειξαν αμέριστη φροντίδα για αυτό το παιδί, την επιστημονική κατάρτιση, την ανθρωπιά τους και τη συγκινητική συμπαράσταση που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της Πατρίτσιας. Το ίδιο βέβαια επέδειξε και η ΜΕΘ του Ιπποκρατείου, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου», συμπλήρωσε ο κ. Παλάζης.

Και συνέχισε: «Είναι αλήθεια ότι αυτό το κορίτσι στάθηκε πάρα πολύ άτυχο, διότι εκτός του ότι, όπως προανέφερα, σκοτώθηκαν και οι δύο οι γονείς και το ένα του αδελφάκι και από πλευράς των θανόντων γονέων της, οι παππούδες, και αυτοί μόνο ένας ζει και η άλλη έχει πρόβλημα, έχει πάθει εγκεφαλικό. Πάντως η αδελφή, δηλαδή η θεία, έχει αναλάβει πλέον την κηδεμονία, την υπεραγαπά και η οποία μάλιστα θα τη συνοδεύσει σήμερα σε δύο ώρες από τώρα μέσα στο ασθενοφόρο μαζί με το σύζυγό της, προκειμένου να μεταβούν μαζί με ασφάλεια προς το Κισινάου της Μολδαβίας».