Λίγες ώρες πριν ανοίξει η πόρτα του Νο 10 για τον Άντι Μπέρναμ, η πολιτική συζήτηση στη Βρετανία έχει ήδη μεταφερθεί στην επόμενη ημέρα. Δεν συζητούνται μόνο τα πρόσωπα της νέας κυβέρνησης, αλλά κυρίως το πρώτο πολιτικό μήνυμα που θέλει να εκπέμψει ο νέος πρωθυπουργός.

Οι πληροφορίες που κυριαρχούν σήμερα κάνουν λόγο για μια προσπάθεια αλλαγής προτεραιοτήτων, με έμφαση στο κόστος ζωής και στην καθημερινότητα των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόθεση να εγκαταλειφθεί το σχέδιο για την ψηφιακή ταυτότητα, μία από τις βασικές μεταρρυθμίσεις του Κιρ Στάρμερ, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να κατευθυνθούν σε πολιτικές με πιο άμεσο αντίκτυπο.

Ο ίδιος περνά τη σημερινή ημέρα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ολοκληρώνοντας τις τελευταίες προετοιμασίες για την αυριανή ανάληψη των καθηκόντων του και τις τελικές αποφάσεις για το υπουργικό συμβούλιο.

Αύριο θα μεταβεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να λάβει από τον βασιλιά Κάρολο την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και στη συνέχεια θα επιστρέψει στη Ντάουνινγκ Στριτ, όπου θα εκφωνήσει την πρώτη του ομιλία ως πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει, δεν λείπουν και οι συμβουλές των προκατόχων του. Ο Ρίσι Σούνακ τον καλεί να απολαύσει τη στιγμή, αλλά κυρίως να μπει στο Νο 10 με σαφές σχέδιο και λίγες βασικές προτεραιότητες, ενώ ο Μπόρις Τζόνσον σχολιάζει ότι στη σημερινή Βρετανία κανένας πρωθυπουργός δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου.