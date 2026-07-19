Μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής της βιώνει η Ελεάνα Παπαϊωάννου, καθώς καλωσόρισε το δεύτερο παιδί της.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι και γνωστοποίησε το ευχάριστο γεγονός το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιουλίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου δημοσίευσε μια ιδιαίτερα συγκινητική φωτογραφία από το μαιευτήριο, στην οποία κρατά στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή της για το νέο μέλος της οικογένειας.

«Και η αγάπη μεγάλωσε…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, επιλέγοντας να τη συνοδεύσει με το τραγούδι «Προσευχή» της Χαρούλας Αλεξίου.