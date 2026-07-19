Η Εθνική ομάδα μπάσκετ Νέων Ανδρών ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket U20 που διεξάγεται στην Λιουμπλιάνα.

Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου επικράτησε της Τουρκίας με 73-56 και κατέλαβε την πέμπτη θέση στη διοργάνωση.

Κορυφαίος παίκτης για την Εθνική ήταν ο Γιάννος Ξανθόπουλος με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ, μαζί με τον Παναγιώτη Παγώνη που είχε 14 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 15-15, 40-25, 54-39, 73-56

ΕΛΛΑΔΑ: Λέφας, Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 9 (1), Ξανθόπουλος 23 (2), Χαντζής 5 (1), Ροζακέας 5 (1), Γεώργας, Πρέκας 5 (1), Κομνιανίδης, Ασημακόπουλος 12, Παγώνης 14 (2τρ, 11ρ., 6 ασ.).