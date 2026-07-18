Το τελευταίο αντίο στον Λορέντζο Καριέρε, που έφυγε από τη ζωή στα 51 του χρόνια, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στον Ιερό Καθολικό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό.

Η σύζυγός του, Έλενα Κατραβά, έφτασε πρώτη στην εκκλησία ντυμένη στα μαύρα και εμφανώς συγκλονισμένη.

Από νωρίς πολύς κόσμος άρχισε να μαζεύεται στην εκκλησία, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής και να αποχαιρετήσει τον Λορέντζο Καριέρε.

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν φυσικά και οι Γιώργος Ελεύθερας και Νίκος Ελεύθερας. Οι δυο τους μαζί με τον Λορέντζο Καριέρε είχαν δημιουργήσει το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».

Γιος της γνωστής ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας, κατά κόσμον Διαμάντως Κουτροπούλου, και του Ιταλού επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε, ο Λορέντζο είχε εργαστεί αρχικά ως μοντέλο, πριν γίνει γνωστός μέσα από την τηλεόραση.

Μετά την ολοκλήρωση του «Bar», αποφάσισε να ακολουθήσει τον χώρο της μουσικής, δημιουργώντας μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του Γιώργο Ελευθέρα το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα».

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, καθώς ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά. Μαζί απέκτησαν δύο γιους, τον Αλεσάντρο, 16 ετών, και τον Ρομπέρτο, 14 ετών, ο οποίος πήρε το όνομά του από τον παππού του.

Γεννήθηκε το 1975, έναν χρόνο μετά τον γάμο των γονιών του. Ωστόσο, η σχέση της Ματούλας με τον Ρομπέρτο Καριέρε δεν είχε διάρκεια και οι δύο ακολούθησαν χωριστούς δρόμους. Ο πατέρας του απέκτησε αργότερα δύο ακόμη παιδιά από τον γάμο του με τη Μαριαλένα Οικονομίδου, ενώ έφυγε από τη ζωή το 2015, σε ηλικία 70 ετών.