Τον πόνο του για τον θάνατο του φίλου και συνεργάτη του Λορέντζο Καριέρε δεν μπορεί να κρύψει ο Γιώργος Ελεύθερας.

«Όταν ανταμώσουμε εκεί ψηλά, θα πούμε ξανά το τραγούδι που σου άρεσε πολύ και το αφήσαμε στη μέση», έγραψε σε ανάρτηση του στο Instagram ο Γιώργος Ελεύθερας.

Η γνωριμία των δύο καλλιτεχνών είχε ξεκινήσει πριν από περίπου 23 χρόνια, κατά τη συμμετοχή τους στο ριάλιτι «Bar».

Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, οι δυο τους, μαζί με τον Νίκο Ελεύθερα, αδερφό του Γιώργου Ελεύθερα, δημιούργησαν το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».

Το ομώνυμο τραγούδι τους γνώρισε μεγάλη απήχηση, όπως και η επιτυχία «Ταινία Φαντασίας».

Αν και αργότερα ακολούθησαν διαφορετικές πορείες στη μουσική, η σχέση τους παρέμεινε ισχυρή.