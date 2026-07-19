Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι σήμερα στην παραλία Στομίου. Πιο συγκεκριμένα, μια 46χρονη γυναίκα, που κολυμπούσε στα βαθιά, κινδύνεψε να πνιγεί και κάλεσε σε βοήθεια.

Αμέσως, βούτηξαν στη θάλασσα δύο ναυαγοσώστες, οι Κων/νος Σκαφιδάς και Αικατερίνη Αθανασούλα, οι οποίοι προσέτρεξαν στο σημείο και έβγαλαν από τη θάλασσα στη στεριά την 46χρονη. Οι ναυαγοσώστες τοποθέτησαν σε πλάγια θέση την 46χρονη, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, οι ναυαγοσώστες έκαναν ΚΑΡΠΑ και χρήση AMBU (Αυτόματος Σάκος Αναζωογόνησης / BVM) για να δώσουν τεχνητές αναπνοές στην 46χρονη, η οποία επανήλθε.