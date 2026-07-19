Σε μία πανέμορφη και λαμπερή τελετή στο Πήλιο βάφτισαν τον γιο τους ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η σύζυγός του Ελένη.

Όπως έγινε γνωστό από φωτογραφίες στο Instagram, ο βουλευτής του Νοτίου Τομέα Αθηνών και Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και η Ελένη Αθερινού επέλεξαν την Πορταριά για τη βάφτιση, με τον ενός έτους γιο τους να παίρνει το όνομα Βασίλης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου σε στενό οικογενειακό κύκλο και ανάμεσα στους καλεσμένους βρισκόταν και ο γυμναστής Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης, ο οποίος δημοσίευσε στο προφίλ του μία φωτογραφία με το ζευγάρι, σημειώνοντας: «Να σας ζήσει ο κούκλος».

Το θέμα της βάφτισης ήταν ο σκίουρος και όλος ο στολισμός κινούνταν σε γήινες αποχρώσεις.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κύθνο. Το πρώτο τους παιδί, η κόρη τους, γεννήθηκε το 2021, ενώ τον Μάιο του 2023 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους.