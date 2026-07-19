Τα ξημερώματα της Κυριακής (20/7), άγνωστοι προκάλεσαν εμπρηστική επίθεση σε γνωστή καφετέρια που βρίσκεται στο κέντρο της Νεμέας, με τις Αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, ενώ το βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια των ερευνητών.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το korinthostv.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου από τις 02:30 έως τις 03:00. Στο υλικό διακρίνονται δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους να φτάνουν έξω από το κατάστημα επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα.

Αφού ακινητοποίησαν το δίκυκλο, οι δράστες έριξαν εύφλεκτο υγρό, συγκεκριμένα βενζίνη, στην είσοδο της καφετέριας. Παράλληλα, μέρος του καυσίμου πέρασε και στο εσωτερικό του καταστήματος μέσω της σχισμής της πόρτας. Στη συνέχεια άναψαν τη βενζίνη με αναπτήρα και απομακρύνθηκαν αμέσως από το σημείο, κινούμενοι προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές στην είσοδο, αλλά και σε τμήμα του εσωτερικού του καταστήματος, χωρίς όμως να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις και να καταστρέψει ολόκληρη την επιχείρηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καφετέρια βρίσκεται σε σημείο όπου υπάρχουν κατοικίες και άλλες επιχειρήσεις, γεγονός που θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε σοβαρό κίνδυνο τόσο για ανθρώπινες ζωές όσο και για γειτονικές περιουσίες.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ διερευνούν όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τα κίνητρα της εμπρηστικής επίθεσης, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες.