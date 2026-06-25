Ο Ζαν Μοντέρο αποχαιρέτησε τους οπαδούς της Βαλένθια στη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα καθώς θα υπογράψει στον Ολυμπιακό.

Ο Δομινικανός γκαρντ ήταν η αποκάλυψη της φετινής Euroleague καθώς πραγματοποίησε εκπληκτικές εμφανίσεις και βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στο Final Four, με τη σεζόν να κλείνει με τον καλύτερο τρόπο για τη Βαλένθια καθώς κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Η φιέστα τίτλου έγινε στην κατάμεστη Roig Arena την Πέμπτη (2/6) και ο Μοντέρο ήταν ένας εξ αυτών που πήραν τον λόγο και αποχαιρέτησε τους οπαδούς, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι αποφάσισε να αποχωρήσει και να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

«Παρόλο που οι δρόμοι μας χωρίζουν, πάντα θα κουβαλάω τη Βαλένθια στην καρδιά μου», είπε μεταξύ άλλων ο Δομινικανός γκαρντ και η αντίστροφη μέτρηση για την άφιξή του στην Ελλάδα άρχισε.