Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς των αστέρων του Χόλιγουντ και η Κέιτ Χάντσον το αποδεικνύει για ακόμη μία φορά. Η διάσημη ηθοποιός επέλεξε και φέτος τη Σκιάθο για τις καλοκαιρινές της διακοπές, φτάνοντας στο νησί μαζί με τον σύντροφό της, Ντάνι Φουτζικάουα, και τα παιδιά τους, σε μια άφιξη που μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βραβευμένη σταρ προσγειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας, προερχόμενη από το εξωτερικό. Λίγες ώρες αργότερα, επιβιβάστηκε σε ιδιωτικό αεροσκάφος με προορισμό τη Σκιάθο, το νησί που εδώ και χρόνια θεωρεί το δεύτερο σπίτι της στην Ελλάδα.

Αν και η πτήση είχε αρχικά προγραμματιστεί να αναχωρήσει στις 12:50, μικρές καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο μετέθεσαν την αναχώρηση για περίπου μισή ώρα αργότερα. Τελικά, το ιδιωτικό jet απογειώθηκε γύρω στις 13:30 και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» λίγο μετά τις 14:00, όπου η άφιξη της Χάντσον προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον.

Δείτε το αποκλειστικό βίντεο του Newsbeast από την άφιξη του ιδιωτικού τζετ με την Κέιτ Χάντσον

Ο φακός του Newsbeast κατέγραψε τις πρώτες στιγμές της στο νησί, με την ηθοποιό να εμφανίζεται χαμογελαστή και ευδιάθετη, απολαμβάνοντας από την πρώτη στιγμή το γνώριμο περιβάλλον της Σκιάθου. Εξάλλου, δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται το νησί. Αντιθέτως, η σχέση της οικογένειάς της με τη Σκιάθο μετρά πολλά χρόνια και παραμένει ιδιαίτερα στενή.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως σύμφωνα με πληροφορίες ακόμα και οι υπάλληλοι του αεροδρομίου στις Αφίξεις την περίμεναν πως και πως για να την αγκαλιάσουν κι αυτό το καλοκαίρι.

Χαρακτηριστικές είναι οι αποκλειστικές εικόνες του Newsbeast που δείχνουν την οικογένεια της Κέιτ Χάντσον να βγαίνουν από το αεροδρόμιο της Σκιάθου κρατώντας τις βαλίτσες τους, ενώ και το ειδικό «τρόλει» μεταφοράς βαλιτσών κυριολεκτικά ασφυκτιούσε από τον τεράστιο όγκο των προσωπικών τους ειδών.

Οικογενειακή υπόθεση οι διακοπές στη Σκιάθο

Στο νησί βρίσκονται ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα η μητέρα της Κέιτ Χάντσον, η θρυλική ηθοποιός του Χόλιγουντ Γκόλντι Χον, καθώς και ο επί χρόνια σύντροφός της Κερτ Ράσελ. Το διάσημο ζευγάρι απολαμβάνει εδώ και ημέρες τις ελληνικές του διακοπές, περνώντας χαλαρές στιγμές στις παραλίες του νησιού και δοκιμάζοντας τις γεύσεις της τοπικής κουζίνας.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της Σκιάθου αναφέρουν ότι οι δύο σταρ δείχνουν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της παραμονής τους, πραγματοποιώντας συχνές εξορμήσεις σε παραθαλάσσια εστιατόρια και παραλίες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Κέιτ Χάντσον και ο Ντάνι Φουτζικάουα επισκέπτονται τη Σκιάθο σχεδόν κάθε καλοκαίρι, ενώ συχνά οι διακοπές τους συμπίπτουν με εκείνες της Γκόλντι Χόουν και του Κερτ Ράσελ. Διεθνή δημοσιεύματα έχουν χαρακτηρίσει κατά καιρούς το κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων ως τον αγαπημένο θερινό προορισμό της οικογένειας, καθώς εκεί βρίσκουν την ηρεμία και την ιδιωτικότητα που δύσκολα μπορούν να απολαύσουν αλλού.

Οι πληροφορίες θέλουν τις επόμενες ημέρες να είναι γεμάτες οικογενειακές συγκεντρώσεις, θαλάσσιες εξορμήσεις και βραδινές εξόδους σε επιλεγμένα εστιατόρια του νησιού, όπου το μενού θα περιλαμβάνει φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις.

Με την άφιξη της Κέιτ Χάντσον, η διάσημη παρέα του Χόλιγουντ βρίσκεται πλέον πλήρης στη Σκιάθο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά ότι το ελληνικό νησί εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς της διεθνούς showbiz.

Αποκλειστικό – Ανταπόκριση: Γιάννης Αποστολίδης.