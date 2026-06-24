Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Λέσβου από τον αδόκητο θάνατο της 36χρονης γιατρού του νοσοκομείου Μυτιλήνης, η οποία έφυγε από τη ζωή μόλις τέσσερις ημέρες αφότου γέννησε.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των συναδέλφων της, τόσο στη Μυτιλήνη όσο και στην Αθήνα, η 36χρονη δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους ανθρώπους που τη γνώριζαν και την ιατρική κοινότητα του νησιού.

Η νεαρή γιατρός εργαζόταν επί χρόνια στα Επείγοντα του νοσοκομείου Μυτιλήνης, ενώ πρόσφατα είχε διοριστεί στο ΕΚΑΒ.

Συνάδελφοι και ασθενείς μιλούν για έναν άνθρωπο με ήθος, επαγγελματισμό και βαθιά αφοσίωση στον ασθενή. Μια γιατρό που, όπως αναφέρουν, ήταν πάντα πρόθυμη, χαμογελαστή και παρούσα στο καθήκον, ακόμη και όταν βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

«Είναι αδιάγνωστο το τι συνέβη»

Συγκλονισμένος, ο σύντροφός της μίλησε στο Live News, περιγράφοντας τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας της.

«Αυτό που συνέβη κατά πάσα πιθανότητα έχει 80 με 90% θνησιμότητα. Είναι μία στο εκατομμύριο, κατά πάσα πιθανότητα», είπε.

Όπως τόνισε, ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

«Είναι αδιάγνωστο το τι συνέβη. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί μετά τη γέννα. Απλά θα σας πω ότι η όλη κατάσταση ήταν επιδείνωση ραγδαία και δεν ανταποκρινόταν σε τίποτα. Όλα έγιναν κατά γράμμα. Και δεν ανέκαμψε ποτέ», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι όλοι ήταν δίπλα της από την πρώτη στιγμή.

«Δεν ξέρουμε αν είχε μικρόβιο. Έκανε μία ραγδαία απόκριση ο οργανισμός της, η οποία δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Από την πρώτη στιγμή ήμασταν δίπλα, όλοι», είπε.

Από τον τοκετό στη ΜΕΘ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε συγγενής της 36χρονης, η νεαρή γιατρός δεν πρόλαβε καν να επιστρέψει στο σπίτι της μετά τον τοκετό.

«Μετά τον τοκετό, μετά από δύο μέρες. Την επόμενη, ξεκίνησε να πονάει. Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι. Παρασκευή γέννησε, Δευτέρα την έβαλαν στην εντατική και την Τρίτη…», ανέφερε.

Ο διευθυντής της Μαιευτικής Κλινικής περιέγραψε το χρονικό της επιδείνωσης.

«Η γυναίκα γέννησε την Παρασκευή το μεσημέρι με φυσιολογικό τοκετό, μη επεμβατικό. Και παρουσίασε τα συμπτώματα από Κυριακή ξημερώματα και μετά. Όπου άρχισε να επιδεινώνεται η υγεία της, όπου και τη μεταφέραμε τη Δευτέρα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας», είπε.

Η κατάστασή της κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή της στην Αθήνα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι η υγεία της επιδεινώθηκε δραματικά κατά τη μεταφορά.

«Έγινε διακομιδή αλλά η υγεία της επιδεινώθηκε πολύ μέσα στο αεροπλάνο», είπε.

«Μου είχε σώσει τη ζωή»

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η μαρτυρία ασθενούς της 36χρονης γιατρού, ο οποίος μίλησε στο Live News και αποκάλυψε ότι η γιατρός του είχε σώσει τη ζωή.

Όπως είπε, είχε πάει στα Επείγοντα με ενοχλήσεις, χωρίς να πιστεύει ότι επρόκειτο για κάτι σοβαρό.

«Είχα κάποιες ενοχλήσεις αλλά δεν ένιωσα κάτι. Μου έκανε εξετάσεις, η Μάγδα η συγχωρεμένη μου έκανε εξετάσεις, καρδιογραφήματα. Δεν μου έβρισκαν κάτι και εγώ θεώρησα ότι όλα καλά, όλα εντάξει, αφού δεν βρίσκουν τίποτα, λέω, φεύγω», ανέφερε.

Η γιατρός, όμως, όπως περιγράφει, ζήτησε από μόνη της να γίνει εξέταση τροπονίνης, η οποία έδειξε πρόβλημα.

«Για καλή μου τύχη, στις εξετάσεις αίματος, είχε δώσει και για να μου κάνουν εξέταση τροπονίνη, το ένζυμο της καρδιάς, για να δουν αν είναι αυξημένο ή όχι. Χωρίς να το γνωρίζω εγώ. Εκείνη από μόνη της δηλαδή πήρε για να μου κάνει εξέταση τροπονίνης», είπε.

Το αποτέλεσμα οδήγησε στην παραμονή του στο νοσοκομείο και στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι είχε φραγμένη αρτηρία.

«Το οποίο ήταν αυξημένο στο αίμα μου, με αποτέλεσμα να με κρατήσουν μέσα. Και να αποδειχθεί ότι τελικά όντως, είχα φραγμένη αρτηρία. Γιατί μετά μου βάλανε stent», ανέφερε.

«Την ευχαρίστησα και εκείνη μου χαμογέλασε»

Ο ίδιος περιέγραψε και την τελευταία εικόνα που κράτησε από τη γιατρό που, όπως λέει, του έσωσε τη ζωή.

«Όταν βγήκα απ’ το νοσοκομείο, πήγα, τη βρήκα πάνω στα Επείγοντα και την ευχαρίστησα. Δύο τρεις φορές πήγα. Την ευχαρίστησα και εκείνη μου χαμογέλασε. Δεν μου είπε τίποτα άλλο η Μάγδα», είπε συγκινημένος.

Ο θάνατος της 36χρονης έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στη Λέσβο, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητή τόσο στους συναδέλφους της όσο και στους ασθενείς που είχε φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Για όσους τη γνώρισαν, η μνήμη της θα μείνει συνδεδεμένη με την προσφορά, την καλοσύνη και την αφοσίωση στο ιατρικό λειτούργημα.