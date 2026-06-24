Συγκλονίζει την τοπική κοινωνία ο θάνατος 36χρονης γιατρού από επιπλοκές λίγο μετά τον τοκετό της.

Η 36χρονη, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, γέννησε με φυσιολογικό τοκετό στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης την περασμένη Παρασκευή 19 Ιουνίου. Λίγες ώρες μετά εμφάνισε πυρετό και η κατάστασή της επιδεινώνονταν συνεχώς. Τη Δευτέρα εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τελικά χθες Τρίτη οι γιατροί αποφάσισαν να τη διασωληνώσουν και λίγο μετά να τη μεταφέρουν σε νοσοκομείο της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής και λίγο πριν το αεροπλάνο που τη μετέφερε προσγειωθεί στην Αθήνα η γυναίκα έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Η 36χρονη γιατρός με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ξεκίνησε την επαγγελματική της διαδρομή στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου υπηρέτησε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είχε μετακινηθεί στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης.

Συνάδελφοί της περιγράφουν μια γιατρό που παρέμεινε ενεργή στην υπηρεσία της μέχρι και τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, καλύπτοντας ανάγκες στο πεδίο σε μια περίοδο όπου το ΕΚΑΒ αντιμετώπιζε αυξημένες απαιτήσεις.

Άνθρωποι που τη γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο με ξεχωριστή προσφορά και ήθος. «Χάσαμε έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Ήταν ένας άγγελος. Τέτοια ψυχή και καρδιά δύσκολα συναντά κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά συνάδελφός της στην τοπική ιστοσελίδα stonisi.gr.

Όσοι βρέθηκαν κοντά στην υπόθεση εμφανίζονται βαθιά συγκλονισμένοι από την τραγική κατάληξη της νεαρής μητέρας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, Στρατής Κλεάνθης, αποχαιρέτησε τη συνάδελφό του με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια:

«Δυστυχώς σήμερα το νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης, στο οποίο προσφάτως διορίστηκε, θρηνεί. Εμβρόντητοι όλοι μας μένουμε με την είδηση ότι χάσαμε την ιατρό Μάγδα Πασβούρη, τη Μαγδούλα μας. Αυτό το χαμογελαστό και δοτικό κορίτσι που ανταμώναμε στα επείγοντα του νοσοκομείου μας πολλά χρόνια. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στον πατέρα του νεογέννητου παιδιού της και στο ίδιο το νεογέννητο. Δύναμη, πολλή δύναμη».

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατό της αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων και των εργαστηριακών ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη.