Η Euroleague ανέβασε το βίντεο με τις δέκα καλύτερες φάσεις της σεζόν και στην κορυφή βρίσκεται ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις με το buzzer beater στη δεύτερη εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια στα play off.

Η σεζόν δεν πήγε καλά για τους «πράσινους» καθώς είχαν ως στόχο την κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού τίτλου και τελικά δεν πήγαν καν στο Final Four, το οποίο έγινε στην έδρα τους, η καλύτερη φάση της χρονιάς όμως ανήκει σε έναν παίκτη τους.

Η Euroleague ανέβασε στα social media το βίντεο με τις δέκα καλύτερες φάσεις της σεζόν και ως κορυφαία επιλέχθηκε το buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις, με το οποίο ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη επί της Βαλένθια στα play off.

Στη 2η θέση είναι ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος ετοιμάζεται να αφήσει τη Βαλένθια για τον Ολυμπιακό, με την εντυπωσιακή ντρίμπλα που είχε κάνει στον Βασίλιε Μίτσιτς της Χάποελ Τελ Αβίβ ρίχνοντάς τον στο παρκέ, ενώ στην 3η είναι ο Γουέιντ Μπάλντγουϊν της Φενέρμπαχτσε με το νικητήριο καλάθι επί του Παναθηναϊκού στο Telecom Center Athens.

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