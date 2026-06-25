Ένα απίστευτο περιστατικό αυτοδικίας και άγριας βίας με πρωταγωνιστή έναν 48χρονο πάστορα εκτυλίχθηκε στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ. Ο Τόνι Σπελ, επικεφαλής της εκκλησίας Life Tabernacle, συνελήφθη με την κατηγορία της βιαιοπραγίας, καθώς ξυλοκόπησε άγρια τον 20χρονο γιο του γείτονά του, όταν ο τελευταίος εξαπέλυσε χυδαίες απειλές εναντίον της οικογένειάς του.



Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο πάστορας άλλαζε μπαταρίες στα σχολικά λεωφορεία της εκκλησίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο νεαρός άρχισε να του φωνάζει από την απέναντι πλευρά του δρόμου. «Είπε, “Τόνι, θα βιάσω τη γυναίκα σου, θα βιάσω όλα τα εγγόνια σου και την επόμενη φορά που θα φύγεις από την πόλη, θα τους σκοτώσω“», ισχυρίστηκε ο Σπελ, προσθέτοντας ότι είχε «καθήκον και υποχρέωση» να προστατεύσει τους δικούς του ανθρώπους.



«Νούμερο ένα, είμαι σύζυγος, νούμερο δύο, είμαι πατέρας και νούμερο τρία, είμαι ένας πάστορας που ποιμαίνει το ποίμνιό του. Δεν θα επιτρέψω σε έναν άνθρωπο να δολοφονήσει τα παιδιά μου όταν θα λείπω».



Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον πάστορα να διασχίζει τον δρόμο και να επιτίθεται με μανία στον νεαρό. Ο Σπελ κατάφερε οκτώ χτυπήματα στον 20χρονο, τον έριξε στο γρασίδι και συνέχισε να τον γρονθοκοπεί με ακόμα 27 μπουνιές, ενώ φέρεται να του έστριψε τον λαιμό, να τον κλώτσησε στα πλευρά και να τον απείλησε λέγοντας: «Θα σου σπάσω τον λαιμό». Το θύμα χρειάστηκε πέντε ράμματα στο πιγούνι, ενώ ο πάστορας αντιμετωπίζει πλέον ποινή φυλάκισης έως και οκτώ ετών.

Δείτε το βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες:

Το πιο εξωφρενικό είναι ότι ο Σπελ, ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για παραβίαση των μέτρων του κορονοϊού και για επίθεση σε διαδηλωτή, μετέφερε το συμβάν στο κήρυγμά του, παρομοιάζοντάς το με «εγχώρια τρομοκρατία».



Μάλιστα, χρησιμοποίησε ένα βιβλικό απόσπασμα για να δικαιολογηθεί: «Στο όνομά μου, θα απλώσουν τα χέρια τους πάνω στους αρρώστους. Και αυτοί θα αναρρώσουν. Έτσι σήμερα, εκπλήρωσα τη γραφή. Άπλωσα τα χέρια μου σε ασθενείς. Δεν ξέρω πόση ανάρρωση θα έχουν, αλλά άπλωσα τα χέρια μου σε ασθενείς».



Η δίκη του έχει οριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου, με τον ίδιο να δηλώνει, σύμφωνα με την New York Post, ότι «η αλήθεια θα λάμψει στο δικαστήριο».