Ο Ολυμπιακός και η Πάρμα είναι κοντά σε συμφωνία για την παραμονή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα στην ιταλική ομάδα, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα στη γειτονική χώρα.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ υπέγραψε το περσινό καλοκαίρι στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι έδωσαν το ποσό των 8 εκατ. ευρώ στην Κόμο, η απόδοσή του όμως δεν ήταν καλή, έχοντας ένα γκολ και πέντε ασίστ σ 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Έτσι, τον Ιανουάριο ο Ολυμπιακός τον παραχώρησε ως δανεικό στην Πάρμα, όπου τα πήγε καλύτερα και κέρδισε την εκτίμηση του προπονητή Κάρλος Κουέστα, ο οποίος ζήτησε την παραμονή του.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει νέα συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες και τα δημοσιεύματα στην Ιταλία κάνουν λόγο για διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Πάρμα να αισιοδοξεί πως σύντομα θα υπάρχει συμφωνία με τον Ολυμπιακό.