Το πρώτο βήμα για την επιστροφή της Ρωσίας στις διεθνείς διοργανώσεις έγινε, καθώς η FIFA ανακοίνωσε ότι θα πάρει κανονικά μέρος στο νέο Φεστιβάλ U15, το οποίο θα διεξαχθεί στο Αζερμπαϊτζάν το διάστημα 22-31 Οκτωβρίου.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, όπως και η UEFA, απέκλεισε τη Ρωσία από όλες τις διοργανώσεις της μετά την εισβολή στην Ουκρανία, τώρα όμως φαίνεται πως αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της.

«Αυτό το τουρνουά «είναι ανοιχτό σε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της FIFA στο AFP, χωρίς να αναφέρει άμεσα τη συμμετοχή της Ρωσίας, υποδεικνύοντας ότι η μορφή του αγώνα και οι λεπτομέρειες των συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η απόφαση της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας προκάλεσε ικανοποίηση στη ρωσική πλευρά, με τον υπουργό Αθλητισμού της χώρας, Μιχαήλ Ντεγκιαρίοφ, να δηλώνει πως «είναι ένα σημαντικό βήμα προς την επιστροφή των ρωσικών ομάδων στον διεθνή αθλητισμό, ένα πρώτο βήμα προς την πλήρη επιστροφή».