Η αντιπαλότητα μεταξύ της Αργεντινής και της Βραζιλίας είναι μία από τις πιο έντονες στον αθλητισμό και ειδικά στο ποδόσφαιρο, με τον Ριτσάρλισον να ξεσπά σε έντονους πανηγυρισμούς στο γκολ της Ισπανίας στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Ο Βραζιλιάνος σέντερ φορ μετά το 1-0 του Φεράν Τόρες στο 106′ της παράτασης πανηγύρισε έξαλλα το γκολ και χάρηκε ιδιαίτερα που δεν κατάφερε η Αργεντινή να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.