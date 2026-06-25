Σε δημοπρασία θα βγει η μπάλα του προημιτελικού του Μουντιάλ 1986 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, όπου ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έβαλε το «χέρι του Θεού» και το «γκολ του αιώνα».

Είναι το πιο πολυσυζητημένο παιχνίδι στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρά το γεγονός ότι ήταν προημιτελικός και όχι τελικός. Δεν ήταν ένας απλός προημιτελικός όμως αλλά αυτός στον οποίο ο Μαραντόνα σημάδεψε για πάντα τη διοργάνωση, το ποδόσφαιρο.

Το γκολ με το «χέρι του Θεού» και το «γκολ του αιώνα» που ακολούθησε λίγα λεπτά μετά, είναι τα δύο πιο διάσημα γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ και η μπάλα με την οποία σκόραρε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών θα βγει σε δημοπρασία.

Η θρυλική «Adidas Azteca» ανήκε αρχικά στον Τυνήσιο διαιτητή του αγώνα, τον Αλί Μπιν Νασέρ, και είχε πωληθεί για 3,6 εκατ. δολάρια σε πλειστηριασμό το 2022. Τώρα, τέσσερα χρόνια μετά, ο πλειοδότης, το όνομα του οποίου δεν έγινε γνωστό, τη βγάζει σε δημοπρασία και αρκετοί προβλέπουν ότι μπορεί να πιάσει τιμή ανάλογη των 9,2 εκατ. δολαρίων, ποσό με το οποίο είχε πωληθεί το 2022 η φανέλα που φορούσε ο Μαραντόνα στο ίδιο ματς.

«Πρόκειται για ένα πραγματικά μοναδικό αντικείμενο. Αναμφισβήτητα είναι το σημαντικότερο ποδοσφαιρικό κειμήλιο που υπάρχει. το ενδιαφέρον για τα ποδοσφαιρικά συλλεκτικά αντικείμενα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 6-7 χρόνια», δήλωσε ο Μάικ Προβενζάλε, ειδικός δημοπρασιών της Heritage.