Οι μαθητές που αρίστευσαν στις Πανελλήνιες 2026 μιλούν για την επιτυχία τους, τις δυσκολίες της προετοιμασίας και τα όνειρα που πλέον βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίησή τους.

Από τους 89.032 υποψηφίους που διαγωνίστηκαν φέτος, αρκετοί κατάφεραν να συγκεντρώσουν περισσότερα από 19.000 μόρια, πετυχαίνοντας βαθμολογίες που τους ανοίγουν τον δρόμο για τις σχολές πρώτης επιλογής τους.

Από τη Λάρισα και τη Ρόδο μέχρι την Πάτρα, τον Βόλο, τη Θεσσαλονίκη και τη Δυτική Μακεδονία, οι ιστορίες των αριστούχων έχουν έναν κοινό παρονομαστή: μεθοδικότητα, πίστη στις δυνάμεις τους, στήριξη από οικογένεια και εκπαιδευτικούς, αλλά και προσπάθεια να μη χαθεί η ισορροπία μέσα σε μια απαιτητική χρονιά.

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soL’un havalimanı yolunda çektiği utanç verici o görüntüler…https://t.co/VjaeSlEmd3 pic.twitter.com/rJU4PoJqrS — soL Haber (@solhaberportali) June 24, 2026

Ιωάννα Παπακώστα: 19.780 μόρια και στόχος η Ιατρική

Μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες στις φετινές Πανελλήνιες ήρθε από τη Λάρισα, με την Ιωάννα Παπακώστα να συγκεντρώνει 19.780 μόρια.

Στόχος της είναι η Ιατρική, την οποία φαίνεται πως πετυχαίνει με άνεση. Η ίδια, μιλώντας στο onlarissa.gr, ανέφερε ότι δεν περίμενε τόσο μεγάλη επιτυχία, παρά το γεγονός ότι είχε δουλέψει συστηματικά.

Όπως εξήγησε, η επιτυχία δεν ήρθε μόνο από το διάβασμα της τελευταίας χρονιάς, αλλά από μια προσπάθεια πολλών ετών. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η στήριξη της οικογένειάς της, αλλά και η ανάγκη να υπάρχει προσωπικός χρόνος.

Η Ιωάννα σημείωσε χαρακτηριστικά ότι, μέσα στην απαιτητική προετοιμασία, χρειαζόταν και μία έξοδο το Σάββατο, δείχνοντας πως η επιτυχία δεν σημαίνει απαραίτητα πλήρη απομόνωση.

Κωνσταντίνος Σαμαρίνας: Από μικρός με στόχο την Πληροφορική

Στη Λάρισα ξεχώρισε και ο Κωνσταντίνος Σαμαρίνας, ο οποίος συγκέντρωσε 19.040 μόρια.

Από μικρός είχε σταθερό στόχο το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στο να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Λαρισαίος αριστούχος τόνισε ότι δεν ένιωσε ιδιαίτερο άγχος, παρά τις απαιτήσεις της χρονιάς. Η μεγαλύτερη δυσκολία, όπως είπε, δεν ήταν τόσο η πίεση των εξετάσεων, αλλά ο συνδυασμός όλων των υποχρεώσεων.

«Δεν είχα ιδιαίτερο άγχος. Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν η πίεση και το πώς θα συνδυαστούν όλα: το σχολείο, το φροντιστήριο και το διάβασμα», ανέφερε.

Όταν ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις, είχε ήδη την αίσθηση ότι είχε πετύχει τον στόχο του.

«Ήξερα ότι είχα γράψει πολύ καλά και πίστευα ότι θα περάσω στη σχολή που ήθελα», σημείωσε.

Γιάννης και Άννα Παπαοικονόμου: Τα δίδυμα από τη Ρόδο που αρίστευσαν

Ξεχωριστή είναι η ιστορία δύο δίδυμων αδελφών από τη Ρόδο, που συγκέντρωσαν και οι δύο βαθμολογίες πάνω από 19.300 μόρια, με διαφορά μόλις 63 μορίων.

Ο Γιάννης Παπαοικονόμου, μαθητής του Λυκείου Κρεμαστής Ρόδου, συγκέντρωσε 19.373 μόρια στο πεδίο των Θετικών Σπουδών και στοχεύει στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Η δίδυμη αδελφή του, Άννα Παπαοικονόμου, συγκέντρωσε 19.310 μόρια στο πεδίο των Σπουδών Υγείας και πλέον βάζει πλώρη για την Ιατρική Σχολή.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γιάννης χαρακτήρισε τη χρονιά της προετοιμασίας ευχάριστη, παρά την πίεση των εξετάσεων, τονίζοντας ότι η στήριξη από καθηγητές, φίλους και οικογένεια έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

«Οι Πανελλήνιες δεν καθορίζουν τη ζωή μας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία που μπορεί να ανοίξει πολλές πόρτες. Είναι ένας χρόνος προσπάθειας που ανταμείβεται με περισσότερες επιλογές για το μέλλον», ανέφερε.

Η Άννα, από την πλευρά της, περιέγραψε τη χρονιά ως φυσιολογική, με λίγη περισσότερη πίεση και λιγότερες ώρες ύπνου, χωρίς όμως να αφήσει το άγχος να κυριαρχήσει. Αν και αρχικά σκεφτόταν τη Φαρμακευτική, πλέον δηλώνει ότι στόχος της είναι η Ιατρική.

Ανδρέας Οικονομόπουλος: Ο «ποιητής» που έγραψε σχεδόν άριστα

Από το Ρίο της Πάτρας, ο Ανδρέας Οικονομόπουλος πέτυχε σχεδόν το απόλυτο άριστα στις Πανελλήνιες, συγκεντρώνοντας 19.800 μόρια.

Όπως είπε στο tempo24, έγραψε τρία 20άρια και ένα 19άρι στα διαγωνιζόμενα μαθήματα, εξασφαλίζοντας μια από τις κορυφαίες επιδόσεις της χρονιάς.

Στόχος του είναι η σχολή Μηχανολόγων Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οποία όχι μόνο αναμένεται να εισαχθεί, αλλά πιθανότατα θα κατακτήσει και την πρωτιά.

Ο Ανδρέας τόνισε ότι δεν ήταν μόνο το διάβασμα που τον οδήγησε στην επιτυχία, αλλά και το σύστημα που ακολουθούσε. Φρόντιζε να έχει ελεύθερο χρόνο για όσα τον αποφόρτιζαν και του έδιναν δύναμη.

Μάλιστα, πρόσφατα συμμετείχε και σε διαγωνισμό ποίησης, όπου κατέκτησε το πρώτο βραβείο, δείχνοντας ότι η αριστεία του δεν περιορίζεται μόνο στις θετικές επιστήμες.

Μαρία – Μιχαέλα Χαιρέτη: 19.710 μόρια στη Ρόδο

Μία από τις κορυφαίες επιδόσεις στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις πέτυχε και η Μαρία – Μιχαέλα Χαιρέτη από τη Ρόδο, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια.

Μιλώντας στο rodiaki.gr, δήλωσε ότι αισθάνεται μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, καθώς με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δικαιώθηκαν οι κόποι και οι προσπάθειες πολλών χρόνων.

«Νιώθω διπλά υπερήφανη, καθώς κατάφερα να ολοκληρώσω αυτή τη διαδρομή και να πετύχω τον στόχο μου στηριζόμενη στις δικές μου δυνάμεις και στα εφόδια του σχολείου μου», ανέφερε.

Η αριστούχος μαθήτρια ευχαρίστησε τους καθηγητές της για τη στήριξη και την καθοδήγηση, αλλά και τους γονείς της, τη γιαγιά της και τον νονό της για την αγάπη και τη διαρκή υποστήριξή τους.

Αντώνης Παπανικολάου: 19.660 μόρια και στόχος η Ιατρική

Ο Αντώνης Παπανικολάου από τη Νέα Ιωνία Βόλου συγκέντρωσε 19.660 μόρια, γράφοντας 20 στη Βιολογία, 20 στη Φυσική, 18,4 στην Έκθεση και 19,9 στη Χημεία.

Μιλώντας στο magnesianews.gr, ανέφερε ότι περίμενε πως είχε πάει καλά, αλλά δεν περίμενε τόσο υψηλή βαθμολογία, κυρίως λόγω της Έκθεσης, την οποία χαρακτήρισε πιο υποκειμενικό μάθημα.

Ο ίδιος περιέγραψε τη χρονιά ως απαιτητική, αλλά τόνισε ότι χρειαζόταν μέτρο.

«Χρειάζονταν συστηματικό διάβασμα, πέντε ωρών καθημερινά, αλλά και ξεκούραση. Δεν αισθάνομαι ότι στερήθηκα πολλά, καθώς μέχρι τον Μάιο έβγαινα δύο με τρεις φορές τον μήνα», είπε.

Αρτεμισία Παπαδοπούλου: Από τις πρώτες στη Δυτική Μακεδονία

Με 19.240 μόρια στο ανθρωπιστικό πεδίο, η Αρτεμισία Παπαδοπούλου από το ΓΕΛ Βελβεντού συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επιδόσεις των φετινών Πανελληνίων σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία.

Μιλώντας στο Kozanimedia, ανέφερε ότι ήλπιζε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά μέχρι να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες δεν μπορούσε να είναι βέβαιη.

Όπως εξήγησε, τα μαθήματα των Ανθρωπιστικών Επιστημών μπορούν εύκολα να παρουσιάσουν μεγάλες αποκλίσεις, ιδιαίτερα τα Αρχαία και η Ιστορία, ενώ η Έκθεση παραμένει πάντα ένας αστάθμητος παράγοντας.

«Αυτό καθιστά τις πολύ υψηλές βαθμολογίες δυσεπίτευκτες για τη θεωρητική κατεύθυνση, γι’ αυτό και η χαρά μου μετά τα αποτελέσματα είναι ακόμα μεγαλύτερη», σημείωσε.

Ηλιάνα Γκόγκα: 19.600 μόρια και όνειρο η Ψυχιατρική

Η Ηλιάνα Γκόγκα συγκέντρωσε 19.600 μόρια και στόχος της είναι η Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, την ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο τομέας της Ψυχιατρικής, γιατί θέλει να προσφέρει στον συνάνθρωπο.

«Η Ιατρική είναι ένα επάγγελμα που με ενδιαφέρει και ειδικότερα ο τομέας της Ψυχιατρικής, γιατί θέλω να προσφέρω στον συνάνθρωπο, αφού αυτό είναι το όνειρό μου», ανέφερε.

Η ίδια σημείωσε ότι η τελευταία χρονιά δεν ήταν τόσο αγχωτική όσο πολλοί πιστεύουν, αλλά απαιτούσε ψυχραιμία, καλή βάση και εμπιστοσύνη στον εαυτό της και στους καθηγητές της.

Το μεγαλύτερο άγχος, όπως είπε, ήρθε μετά το Πάσχα, όσο πλησίαζε η έναρξη των Πανελληνίων και ένιωθε ότι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για επαναλήψεις.

Θεμιστοκλής Βανταράκης: 19.500 μόρια και ανοιχτές επιλογές

Ο Θεμιστοκλής Βανταράκης συγκέντρωσε 19.500 μόρια, χωρίς ακόμη να έχει αποφασίσει ποια σχολή θα δηλώσει ως πρώτη προτίμηση.

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, βρίσκεται ανάμεσα στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, το Χημικό και τη σχολή Χημικών Μηχανικών.

Περιγράφοντας την τελευταία χρονιά, την χαρακτήρισε αγχωτική, καθώς ο ίδιος, όπως είπε, είναι αγχώδες άτομο.

«Είχα μεγάλη υποστήριξη και από την οικογένειά μου και από τους καθηγητές μου, οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ και τελικά κατάφερα να αποβάλω λίγο όλο αυτό το άγχος», ανέφερε.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι υπήρξε περίοδος που δεν είχε τόσο καλές επιδόσεις σε κάποια μαθήματα, όπως στην Έκθεση και στη Φυσική. Μια συζήτηση με τον υπεύθυνο καθηγητή του, όμως, τον βοήθησε να συγκεντρωθεί ξανά και να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του.

Μαρία – Παναγιώτα Μπαμπαλή: 19.440 μόρια και στόχος η Ιατρική

Η Μαρία – Παναγιώτα Μπαμπαλή συγκέντρωσε 19.440 μόρια και στόχος της είναι η Ιατρική Σχολή.

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, από μικρή ηλικία είχε αποφασίσει ότι θέλει να προσφέρει στον τομέα της υγείας.

«Πιστεύω ότι η προσφορά στον συνάνθρωπο είναι ένα πολύ όμορφο λειτούργημα και καλώς εχόντων των πραγμάτων είμαι αισιόδοξη ότι θα τα καταφέρω», ανέφερε.

Για την προετοιμασία της σημείωσε ότι η χρονιά είχε πίεση, αλλά συνοδεύτηκε από πολύ μεγάλη υποστήριξη από τον περίγυρό της, τους καθηγητές και τους συμμαθητές της.

«Είχα πίεση, αλλά παράλληλα είχα και χαρά, γιατί δούλευα προς έναν υψηλότερο στόχο», είπε.

Αλέξανδρος Χοτζάλλι: 19.080 μόρια και μήνυμα σε όσους δεν πέτυχαν τον στόχο τους

Με 19.080 μόρια, ο Αλέξανδρος Χοτζάλλι από τη Θεσσαλονίκη θέλει να σπουδάσει στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ.

Ο ίδιος τόνισε ότι η επιτυχία απαιτεί ισορροπία, γι’ αυτό φρόντιζε να ξεκουράζει το μυαλό του και να βγαίνει με τους φίλους του.

Πέρα από το φροντιστήριο και το σχολείο, διάβαζε περίπου τέσσερις ώρες την ημέρα, ώστε να καλύψει την ύλη όπως ήθελε.

Ο Αλέξανδρος δεν παρέλειψε να στείλει και μήνυμα σε όσους δεν πέτυχαν φέτος τον στόχο τους.

«Τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Όσοι δεν πέτυχαν τον στόχο τους μπορούν να δώσουν ξανά Πανελλαδικές και σίγουρα όταν θέλει κανείς, θα βρει τον δρόμο του. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και επιλογές», είπε.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι στο μέλλον σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό, εκτιμώντας ότι οι μισθοί στην Ελλάδα είναι χαμηλότεροι σε σχέση με άλλες χώρες.

Το κοινό μυστικό της επιτυχίας

Οι ιστορίες των φετινών αριστούχων δείχνουν ότι δεν υπάρχει ένας μοναδικός δρόμος προς την επιτυχία.

Άλλοι διάβαζαν πέντε ώρες την ημέρα, άλλοι τέσσερις. Κάποιοι ένιωθαν έντονο άγχος, άλλοι αντιμετώπισαν τη χρονιά με ψυχραιμία. Κάποιοι είχαν από μικροί ξεκάθαρο στόχο, ενώ άλλοι ακόμη ζυγίζουν τις επιλογές τους.

Όμως οι περισσότεροι συμφωνούν σε κάτι: η επιτυχία στις Πανελλήνιες δεν απαιτεί μόνο διάβασμα. Απαιτεί διάρκεια, πρόγραμμα, εμπιστοσύνη, στήριξη και ισορροπία.

Οι Πανελλήνιες είναι μια δύσκολη δοκιμασία, αλλά δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Για τους αριστούχους του 2026, είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου.

Για όσους δεν πέτυχαν τον στόχο τους, όπως υπενθυμίζουν και οι ίδιοι οι μαθητές, υπάρχουν πάντα νέες ευκαιρίες, νέες επιλογές και νέοι δρόμοι.