Θέμα συζήτησης έχει προκύψει ενόψει της αναμέτρησης Ιράν–Αιγύπτου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς οι ποδοσφαιρικές αρχές των δύο χωρών εξέφρασαν επίσημα τη δυσαρέσκειά τους για τις εκδηλώσεις Pride που έχουν προγραμματιστεί στην πόλη του Σιάτλ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο ομοσπονδίες απευθύνθηκαν στη FIFA ζητώντας να μην πραγματοποιηθούν δράσεις ή τελετές που σχετίζονται με την LGBTQ+ κοινότητα, ενώ εξέφρασαν και την αντίθεσή τους στην παρουσία συμβόλων, όπως η σημαία του ουράνιου τόξου, εντός του γηπέδου.

Η αιγυπτιακή πλευρά υποστήριξε πως τέτοιου είδους πρωτοβουλίες δεν συνάδουν με τις θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αρχές που επικρατούν σε μεγάλο μέρος του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου. Αντίστοιχη ήταν και η στάση του Ιράν, το οποίο διατύπωσε έντονες ενστάσεις, ζητώντας από τη FIFA να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες των συμμετεχουσών ομάδων.

Παρά τα αιτήματα που κατατέθηκαν, η FIFA και οι διοργανωτές της πόλης δεν φαίνεται να προτίθενται να προχωρήσουν σε αλλαγές. Η παγκόσμια ομοσπονδία επανέλαβε τη θέση της ότι το Μουντιάλ αποτελεί μια διοργάνωση ανοιχτή σε όλους, επιβεβαιώνοντας πως οι σημαίες του ουράνιου τόξου θα επιτρέπονται κανονικά στις εξέδρες, ενώ οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις εκτός του σταδίου θα διεξαχθούν όπως είχαν αρχικά σχεδιαστεί.