Η Βενεζουέλα ζει τις πιο δραματικές ώρες των τελευταίων δεκαετιών, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που χτύπησαν τη χώρα μέσα σε μόλις 39 δευτερόλεπτα, ισοπεδώνοντας κτίρια, κόβοντας δρόμους, αφήνοντας περιοχές χωρίς ρεύμα και επικοινωνίες και βυθίζοντας χιλιάδες οικογένειες στην αγωνία.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 188 νεκρούς, 1.520 τραυματίες και περίπου 200 ανθρώπους που παραμένουν παγιδευμένοι, ενώ οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί όσο τα σωστικά συνεργεία αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερα σημεία κατάρρευσης.

Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με στρατό, πυροσβεστική, αστυνομία, εθελοντές και διεθνείς ομάδες να δίνουν μάχη με τον χρόνο.

Δύο σεισμοί μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό

Το καταστροφικό φαινόμενο ξεκίνησε την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, όταν σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ χτύπησε τη βόρεια Βενεζουέλα.

Πριν ακόμη προλάβουν οι κάτοικοι να καταλάβουν τι συνέβαινε, μόλις 39 δευτερόλεπτα αργότερα, ακολούθησε δεύτερη, ακόμη ισχυρότερη δόνηση, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ.

Οι δύο σεισμοί έγιναν αισθητοί σε μεγάλη απόσταση και προκάλεσαν καταρρεύσεις σε αστικές και παράκτιες περιοχές, με το επίκεντρο της καταστροφής να εντοπίζεται δυτικά του Καράκας, κοντά στην πολιτεία Λα Γκουάιρα.

🇻🇪 | TERREMOTOS EN VENEZUELA: En la Guaira, Playa Grande colapsaron más de 4 edificios al mismo tiempo: Oasis Beach, Punta Brisas, Punta Brava y las Palmas. pic.twitter.com/S5KDOaD0fK — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 25, 2026

Σεισμολόγοι κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σεισμικό «doublet», δηλαδή δύο μεγάλα σεισμικά γεγονότα σε ελάχιστη χρονική απόσταση. Το δεύτερο χτύπημα βρήκε ήδη καταπονημένα κτίρια, πολλαπλασιάζοντας τις καταρρεύσεις και τις απώλειες.

Η Λα Γκουάιρα έγινε ζώνη καταστροφής

Η μεγαλύτερη τραγωδία εκτυλίσσεται στη Λα Γκουάιρα, την παράκτια πολιτεία βόρεια του Καράκας.

Εκεί, ολόκληρες γειτονιές έχουν μετατραπεί σε σωρούς από μπετόν, σίδερα και σκόνη. Πολυκατοικίες κατέρρευσαν, δρόμοι άνοιξαν, βασικές υποδομές υπέστησαν σοβαρές ζημιές και εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς σπίτι.

Η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες χαρακτήρισε τη Λα Γκουάιρα «ζώνη καταστροφής», ανακοινώνοντας ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με ιδιωτικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη βαρέων μηχανημάτων, ώστε να επιταχυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Aerial footage of destruction in La Guaira, Venezuela pic.twitter.com/4yDhXS6VBb — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 25, 2026

Όμως σε πολλές περιοχές, οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η βοήθεια άργησε να φτάσει. Εθελοντές και συγγενείς αγνοουμένων σκάβουν ακόμη και με γυμνά χέρια, αναζητώντας ανθρώπους κάτω από τα ερείπια.

«Είναι κάτω από τις πλάκες και δεν υπάρχει μηχάνημα»

Οι μαρτυρίες από τη Λα Γκουάιρα είναι σπαρακτικές.

Μητέρα που αναζητά τον 19χρονο γιο της δήλωσε ότι το παιδί της πιστεύεται πως βρίσκεται εγκλωβισμένο στα ερείπια επταώροφης πολυκατοικίας.

Ya, tengo acceso a las Red Sociak X sin VPN y le AGRADEZCO CON TODO MI CORAZÓN A VPN POR EXISTIR Y APOYAR A VENEZUELA. Gracias! Que Dios bendiga a VPN! pic.twitter.com/Su9pJ8bJRW — VENEZUELA, PUEBLO DE LIBERTADORES. (@WolfgangNu90599) June 25, 2026

«Είναι κάτω από τις πλάκες και δεν υπάρχει μηχάνημα για να τον βγάλουν έξω», είπε, περιγράφοντας την αγωνία μιας ολόκληρης περιοχής που περιμένει διασώστες, εξοπλισμό και ελπίδα.

Άλλοι κάτοικοι μιλούν για πλήρη καταστροφή.

«Χάσαμε τα πάντα. Δεν έχουμε ούτε τρόφιμα ούτε φάρμακα», δήλωσε ο 64χρονος Πέδρο Πέρες, ο οποίος έχασε τόσο το σπίτι όσο και την επιχείρησή του και πλέον μένει στον δρόμο μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Το Καράκας σε πανικό

Στο Καράκας, χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους αμέσως μετά τις δονήσεις.

Η ημέρα ήταν δημόσια αργία και πολλοί βρίσκονταν μέσα στις κατοικίες τους όταν άρχισαν οι σεισμοί. Κτίρια ταλαντεύτηκαν βίαια, προσόψεις κατέρρευσαν, δρόμοι γέμισαν συντρίμμια και οι κάτοικοι βγήκαν πανικόβλητοι σε πλατείες και ανοιχτούς χώρους.

«Όταν κατεβήκαμε κάτω, το σκηνικό έμοιαζε με ταινία τρόμου», περιέγραψε κάτοικος της πρωτεύουσας.

#Mundo 🌎🇻🇪 Tras los recientes movimientos sísmicos registrados en Venezuela, decenas de residentes permanecen en las calles de Catia La Mar, en el estado de La Guaira, por temor a posibles réplicas.



⚠️ La incertidumbre llevó a muchas familias a abandonar temporalmente sus… pic.twitter.com/skMM8h6vIR — Vanguardia (@vanguardiacom) June 25, 2026

Πολλοί πέρασαν τη νύχτα έξω από τα σπίτια τους, φοβούμενοι ισχυρούς μετασεισμούς και νέες καταρρεύσεις.

Κλειστό το αεροδρόμιο «Σιμόν Μπολίβαρ»

Σοβαρές ζημιές υπέστη και το διεθνές αεροδρόμιο «Σιμόν Μπολίβαρ», στη Μαϊκετία, το βασικό αεροδρόμιο που εξυπηρετεί το Καράκας.

Η λειτουργία του ανεστάλη προσωρινά, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη μεταφορά διεθνούς βοήθειας, ομάδων διάσωσης και ιατρικού υλικού.

Οι εικόνες από το αεροδρόμιο δείχνουν ζημιές σε εγκαταστάσεις και πανικό επιβατών και εργαζομένων την ώρα των δονήσεων.

Μετασεισμοί, σκοτάδι και σιωπή στα κινητά

Οι επιχειρήσεις διάσωσης εξελίσσονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Οι μετασεισμοί συνεχίζονται, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους διασώστες που επιχειρούν μέσα ή κοντά σε μισογκρεμισμένα κτίρια.

14-Year-Old Girl Rescued Alive from Rubble After Powerful Caracas Earthquake

A 14-year-old girl has been successfully rescued alive from the debris of a collapsed building in Caracas following the devastating twin earthquakes that struck Venezuela on Wednesday. pic.twitter.com/ApE0RqeM0s — Conflict Radar (@Conflict_Radar1) June 25, 2026

Σε πολλές περιοχές έχουν καταγραφεί διακοπές ηλεκτροδότησης, προβλήματα στην υδροδότηση και σοβαρές βλάβες στις τηλεπικοινωνίες. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες άνθρωποι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με συγγενείς τους, να δηλώσουν πού βρίσκονται ή να ζητήσουν βοήθεια.

Η κατάσταση αυτή τροφοδοτεί και τη σύγχυση γύρω από τον πραγματικό αριθμό των αγνοουμένων. Ανεπίσημες πλατφόρμες αναζήτησης καταγράφουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους ως μη εντοπισμένους, χωρίς όμως να είναι ακόμη σαφές πόσοι είναι πραγματικά εγκλωβισμένοι, πόσοι έχουν μετακινηθεί και πόσοι απλώς δεν έχουν πρόσβαση σε τηλέφωνο ή διαδίκτυο.

Φωνές κάτω από τα χαλάσματα

Σε αρκετά σημεία, διασώστες και κάτοικοι αναφέρουν ότι ακούγονται φωνές ανθρώπων μέσα από τα συντρίμμια.

Αυτές οι φωνές είναι που κρατούν ζωντανή την ελπίδα, αλλά και που μετατρέπουν κάθε λεπτό σε αγώνα ζωής.

Ομάδες διάσωσης, στρατιώτες, πυροσβέστες και εθελοντές εργάζονται αδιάκοπα, άλλοτε με ειδικά μηχανήματα και άλλοτε με τα χέρια, προσπαθώντας να φτάσουν σε ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι.

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις σταματούν προσωρινά λόγω μετασεισμών ή φόβου νέων καταρρεύσεων, για να ξεκινήσουν ξανά λίγα λεπτά αργότερα.

Λεηλασίες και απελπισία

Η καταστροφή έχει προκαλέσει και σοβαρή ανθρωπιστική πίεση.

Σε περιοχές της Λα Γκουάιρα, κάτοικοι αναζητούν νερό, τρόφιμα και φάρμακα, την ώρα που πολλά καταστήματα έχουν καταστραφεί ή παραμένουν κλειστά.

Δημοσιογράφοι έγιναν μάρτυρες λεηλασιών σε καταστήματα, εικόνα που αποτυπώνει την απόγνωση αλλά και τον κίνδυνο να εξελιχθεί η φυσική καταστροφή σε ευρύτερη κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση.

Τα νοσοκομεία δέχονται τεράστια πίεση, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι τραυματίες μεταφέρονται με ιδιωτικά οχήματα ή από συγγενείς, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν επαρκούν.

Ηλικιωμένοι, παιδιά και οικογένειες στον δρόμο

Ανάμεσα στους πληγέντες βρίσκονται χιλιάδες ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά και οικογένειες που έχασαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ό,τι είχαν.

Η 80χρονη Μαρία Ρομέρο, από το νότιο Καράκας, δήλωσε ότι η αστυνομία τη βοήθησε να εγκαταλείψει το σπίτι της.

«Αυτός ο σεισμός ήταν φρικτός, ακόμη χειρότερος από εκείνον του 1967», είπε, αναφερόμενη στον μεγάλο σεισμό που είχε σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους στην πρωτεύουσα.

Η σύγκριση με το 1967 δείχνει το βάθος του σοκ. Για πολλούς Βενεζουελάνους, ο σεισμός αυτός είναι πλέον το νέο σημείο αναφοράς μιας εθνικής τραγωδίας.

Οι ΗΠΑ στέλνουν στρατιωτική βοήθεια

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κινητοποιούν στρατιωτικές δυνατότητες για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και αρωγής.

Η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ, SOUTHCOM, ανέφερε ότι συνεργάζεται με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την υποστήριξη των αμερικανικών επιχειρήσεων αρωγής στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις κινούνται γρήγορα για να μεταφέρουν δυνατότητες αερομεταφοράς, εφοδιαστικής αλυσίδας και υποστήριξης που μπορεί να σώσει ζωές.

Η αμερικανική βοήθεια έρχεται σε μια ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία, καθώς οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Καράκας παραμένουν ευαίσθητες μετά τις πολιτικές αναταράξεις των προηγούμενων μηνών.

Ωστόσο, η έκταση της καταστροφής φαίνεται πως δημιουργεί μια σπάνια στιγμή συντονισμού, με την Ουάσιγκτον να δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει και τη βενεζουελάνικη ηγεσία να ευχαριστεί δημόσια για τη διεθνή στήριξη.

Διεθνής κινητοποίηση

Η τραγωδία έχει προκαλέσει κύμα διεθνούς αλληλεγγύης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ευρωπαϊκές χώρες και κράτη της Λατινικής Αμερικής έχουν προσφέρει ή προετοιμάζουν αποστολές διασωστών, ιατρικών ομάδων, σκύλων έρευνας, φαρμάκων και ανθρωπιστικού υλικού.

Ο ΟΗΕ συντονίζει την ταχεία ανάπτυξη διεθνών ομάδων έρευνας και διάσωσης, ενώ ανθρωπιστικοί οργανισμοί ζητούν άμεση αποστολή πόσιμου νερού, σκηνών, γεννητριών, ειδών υγιεινής, τροφίμων και ιατροφαρμακευτικού υλικού.

Η κρίση είναι ακόμη πιο βαριά επειδή η Βενεζουέλα αντιμετώπιζε ήδη σοβαρή ανθρωπιστική πίεση πριν από τους σεισμούς.

Έκκληση για ανοιχτές επικοινωνίες

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόσβαση στις επικοινωνίες.

Αποστολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ κάλεσε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να άρει περιορισμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακές πλατφόρμες, τονίζοντας ότι σε μια τέτοια καταστροφή η επικοινωνία είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.

Οι πλατφόρμες αυτές χρησιμοποιούνται από οικογένειες για να αναζητήσουν αγνοούμενους, από πολίτες για να δηλώσουν ανάγκες και από διασώστες για να εντοπίσουν περιοχές όπου υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Σε μια χώρα με μεγάλες διακοπές ρεύματος και προβλήματα τηλεπικοινωνιών, κάθε διαθέσιμο κανάλι μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο.

Οι επιστήμονες φοβούνται πολύ βαρύτερο απολογισμό

Το USGS προειδοποιεί ότι οι ανθρώπινες απώλειες μπορεί να αυξηθούν σημαντικά.

Τα μοντέλα εκτίμησης δείχνουν ότι η καταστροφή είναι πιθανό να είναι εκτεταμένη, με υψηλό αριθμό θυμάτων, λόγω του μεγέθους των σεισμών, του μικρού εστιακού βάθους, της εγγύτητας σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και της ευαλωτότητας πολλών κτιρίων.

Επιπλέον, ειδικοί προειδοποιούν για κατολισθήσεις και ρευστοποίηση εδαφών, ιδιαίτερα σε παράκτιες και ορεινές περιοχές, όπου οι ζημιές μπορεί να αποδειχθούν μεγαλύτερες από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Μια χώρα που παλεύει να σταθεί όρθια

Η Βενεζουέλα μετρά νεκρούς, τραυματίες, κατεστραμμένα σπίτια και ανθρώπους που περιμένουν ένα νέο από τα συντρίμμια.

Οι δύο σεισμοί κράτησαν ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όμως οι συνέπειές τους θα βαραίνουν τη χώρα για χρόνια.

Το πιο επείγον τώρα είναι η διάσωση όσων παραμένουν ζωντανοί κάτω από τα χαλάσματα. Αμέσως μετά, θα έρθει η μάχη για στέγη, νερό, τρόφιμα, φάρμακα, ηλεκτρικό ρεύμα και αποκατάσταση των βασικών υποδομών.

Η Βενεζουέλα βρίσκεται μπροστά σε μια διπλή δοκιμασία: να σώσει ζωές μέσα στα ερείπια και να αποτρέψει μια ακόμη βαθύτερη ανθρωπιστική κρίση.

Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες. Κάθε φωνή μέσα από τα χαλάσματα, κάθε κινητό που βρίσκει σήμα, κάθε διασώστης που φτάνει σε ένα γκρεμισμένο κτίριο μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο.