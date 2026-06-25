Σε δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια και αυτοκίνητα πέρασαν τη νύχτα χιλιάδες κάτοικοι στη Βενεζουέλα, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια.

Οι μετασεισμοί, οι ρωγμές σε πολυκατοικίες και ο φόβος νέων καταρρεύσεων ανάγκασαν πολλές οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ακόμη και σε περιοχές όπου τα κτίρια δεν είχαν καταρρεύσει πλήρως.

Σε αρκετές γειτονιές του Καράκας και της Λα Γκουάιρα, κάτοικοι έστησαν πρόχειρα σημεία παραμονής σε ανοιχτούς χώρους, παίρνοντας μαζί τους κουβέρτες, νερό, λίγα προσωπικά αντικείμενα και, σε πολλές περιπτώσεις, τα κατοικίδιά τους.

«Δεν ξέρουμε αν μπορούμε να γυρίσουμε»

Η μεγαλύτερη αγωνία για πολλούς δεν είναι μόνο ο σεισμός που πέρασε, αλλά το τι μπορεί να ακολουθήσει.

Κάτοικοι φοβούνται ότι τα ήδη χτυπημένα κτίρια μπορεί να μην αντέξουν έναν ισχυρό μετασεισμό. Άλλοι δεν έχουν ρεύμα ή τηλεφωνικό σήμα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με συγγενείς ή να ενημερωθούν για την κατάσταση των περιοχών τους.

Σε δρόμους και πλατείες, οικογένειες κάθονταν δίπλα σε βαλίτσες και σακούλες με βασικά είδη, περιμένοντας οδηγίες από τις αρχές ή εκτιμήσεις μηχανικών για την ασφάλεια των κτιρίων.

Η εικόνα θυμίζει δεύτερη φάση της καταστροφής: μετά την πρώτη δόνηση και τον πανικό, έρχεται η αβεβαιότητα για το πού μπορεί κανείς να μείνει με ασφάλεια.

Μετασεισμοί και διακοπές επικοινωνιών

Οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν μέσα στη νύχτα, κρατώντας τους κατοίκους σε διαρκή ένταση.

Σε πολλές περιοχές καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ προβλήματα υπήρξαν και στις τηλεπικοινωνίες. Αυτό δυσκόλεψε τόσο τις επιχειρήσεις διάσωσης όσο και την προσπάθεια των πολιτών να εντοπίσουν συγγενείς και φίλους.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των σωστικών συνεργείων.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για ηλικιωμένους, παιδιά, ασθενείς και οικογένειες που έχασαν το σπίτι τους ή δεν γνωρίζουν αν μπορούν να επιστρέψουν σε αυτό.

Ο φόβος δεν τελείωσε με τη δόνηση

Οι δύο σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ προκάλεσαν καταρρεύσεις κτιρίων, σοβαρές ζημιές σε υποδομές και πανικό σε πολλές περιοχές της Βενεζουέλας.

Όμως για τους κατοίκους που έμειναν έξω τη νύχτα, η καταστροφή δεν είναι μόνο αριθμοί νεκρών, τραυματιών και κατεστραμμένων κτιρίων.

Είναι η αίσθηση ότι το σπίτι, ο πιο βασικός χώρος ασφάλειας, μπορεί ξαφνικά να γίνει παγίδα.

Σε τέτοιες συνθήκες, ακόμη και όσοι δεν έχασαν δικούς τους ανθρώπους ή δεν είδαν το σπίτι τους να καταρρέει, ζουν μέσα σε μια νέα πραγματικότητα φόβου: κάθε θόρυβος, κάθε δόνηση, κάθε ρωγμή μπορεί να τους αναγκάσει να τρέξουν ξανά στον δρόμο.

Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες

Οι αρχές και τα συνεργεία πολιτικής προστασίας καλούνται τώρα να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τα ερείπια, αλλά και το πρόβλημα της προσωρινής στέγασης.

Χιλιάδες άνθρωποι χρειάζονται ασφαλείς χώρους, νερό, τρόφιμα, φάρμακα, κουβέρτες και πρόσβαση σε πληροφορίες.

Οι σεισμοί πέρασαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά η νύχτα που ακολούθησε έδειξε το πραγματικό βάθος της κρίσης: μια κοινωνία έξω από τα σπίτια της, σε αναμονή, με τον φόβο ότι η γη μπορεί να ξανακινηθεί.