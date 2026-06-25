Σε αγώνα με τον χρόνο έχουν επιδοθεί τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που χτύπησαν τη χώρα μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, προκαλώντας εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων, πανικό στους δρόμους και φόβους για πολύ βαρύτερο απολογισμό.

Σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό για τον σεισμό στη Βενεζουέλα που ανακοίνωσε η Ντέλσι Ροντρίγκες, τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 971 έχουν τραυματιστεί, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων πέφτει στη Λα Γκουάιρα, τη βόρεια παράκτια πολιτεία δίπλα στο Καράκας, η οποία έχει κηρυχθεί ζώνη καταστροφής.

The absolute terror. Just awful. It's so bad. I think this is the worse quake I've covered.



This was during the M7.1 earthquake hit Venezuela today. pic.twitter.com/L2gH3BUt3S — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 25, 2026

Δύο σεισμοί μέσα σε 39 δευτερόλεπτα

Οι δύο δονήσεις χτύπησαν τη Βενεζουέλα το απόγευμα της Τετάρτης, προκαλώντας ισχυρότατη σεισμική ακολουθία στη βόρεια περιοχή της χώρας.

Σύμφωνα με το USGS, αρχικά καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ και μόλις 39 δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε ισχυρότερη δόνηση 7,5 Ρίχτερ.

Το φαινόμενο περιγράφεται ως σεισμικό «doublet», δηλαδή δύο μεγάλα γεγονότα με ελάχιστη χρονική απόσταση μεταξύ τους. Η δεύτερη δόνηση, λόγω μεγέθους και μικρού εστιακού βάθους, προκάλεσε τη μεγαλύτερη καταστροφή.

Así quedó él Areopuerto de Maiquetia a esta hora vivimos momentos difíciles pic.twitter.com/NXLUX4dB5L — Wilmer Azuaje (@AZUAJE_WILMER) June 24, 2026

Το επίκεντρο εντοπίζεται στη βόρεια Βενεζουέλα, στην περιοχή Μορόν/Γιουμάρε, δυτικά του Καράκας, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές πολιτείες.

Η Λα Γκουάιρα στο επίκεντρο της καταστροφής

Η Λα Γκουάιρα φαίνεται να είναι η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο.

Η Ροντρίγκες ανέφερε ότι δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «εντατικές επιχειρήσεις διάσωσης» για τον εντοπισμό ανθρώπων που παραμένουν παγιδευμένοι στα χαλάσματα.

Διεθνή μέσα μετέδωσαν εικόνες από διασώστες που επιχειρούν μέσα σε συντρίμμια, καθώς και τη διάσωση τριών παιδιών, τα οποία ανασύρθηκαν ζωντανά, καλυμμένα με σκόνη, από ερείπια στην περιοχή.

ÚLTIMA HORA | Rescatan con vida a tres niños que permanecían atrapados bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira tras el devastador terremoto de Venezuela https://t.co/vVhsFVi6Mi pic.twitter.com/Fn3GSrznhr — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 25, 2026

Η εικόνα παραμένει ρευστή, καθώς αρκετές ζώνες δεν έχουν ακόμη πλήρη επικοινωνία, ενώ οι διακοπές ρεύματος και οι ζημιές σε δρόμους και υποδομές δυσχεραίνουν την πρόσβαση.

Κατέρρευσαν κτίρια στο Καράκας – Πανικός στους δρόμους

Στο Καράκας, κάτοικοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους, την ώρα που κτίρια κατέρρεαν ή παρουσίαζαν σοβαρές ρωγμές.

Σε συνοικίες της πρωτεύουσας, άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, πολλοί χωρίς να ξέρουν αν μπορούν να επιστρέψουν. Σε αρκετά σημεία, πολίτες πέρασαν τη νύχτα σε δρόμους, πλατείες, γήπεδα και αυτοκίνητα, φοβούμενοι νέες δονήσεις ή κατάρρευση ήδη χτυπημένων κτιρίων.

🇻🇪 | TERREMOTOS EN VENEZUELA: Graves daños y edificios colapsados en La Guaira, Venezuela. pic.twitter.com/UUTNFPVzIw — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 25, 2026

Οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν μέσα στη νύχτα, εντείνοντας τον φόβο των κατοίκων και δυσκολεύοντας τις επιχειρήσεις έρευνας.

Ζημιές στο αεροδρόμιο, διακοπές σε μετρό και σιδηρόδρομο

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στις υποδομές.

Το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ στη Μαϊκετία έκλεισε μετά τις ζημιές που υπέστη, με βίντεο να δείχνουν τμήματα οροφής και υλικά να πέφτουν την ώρα της δόνησης, προκαλώντας πανικό σε επιβάτες και εργαζομένους.

En caracas y la guaira todavia estan sacando gente y animales de los escombros pic.twitter.com/Qbemlh5Xtf — ElBuni (@therealbuni) June 25, 2026

Οι αρχές ανέστειλαν επίσης τη λειτουργία του μετρό και των σιδηροδρομικών γραμμών, ενώ τα σχολεία έκλεισαν για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

Σε αρκετές περιοχές καταγράφονται διακοπές ηλεκτροδότησης, προβλήματα υδροδότησης και προληπτικές διακοπές φυσικού αερίου, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων ατυχημάτων.

Αγνοούμενοι και φόβοι για πολύ βαρύτερο απολογισμό

Παρότι ο επίσημος αριθμός των νεκρών ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 164, ο πραγματικός απολογισμός παραμένει άγνωστος.

Ανεξάρτητη πλατφόρμα καταγραφής αγνοουμένων κάνει λόγο για περισσότερους από 10.000 ανθρώπους που αναζητούνται ή δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Την ίδια ώρα, το USGS, μέσω των μοντέλων εκτίμησης συνεπειών, προειδοποιεί ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε μεγάλους σεισμούς ο αρχικός απολογισμός συχνά υποτιμά την πραγματική καταστροφή, ειδικά όταν υπάρχουν περιοχές χωρίς επικοινωνίες, μπλοκαρισμένοι δρόμοι και αδυναμία άμεσης πρόσβασης των διασωστών.

Κίνδυνοι από κατολισθήσεις και ρευστοποίηση εδαφών

Πέρα από τις καταρρεύσεις κτιρίων, οι σεισμολόγοι προειδοποιούν και για δευτερογενείς κινδύνους.

Η γεωμορφολογία της περιοχής, σε συνδυασμό με το ισχυρό και ρηχό σεισμικό γεγονός, δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο για κατολισθήσεις σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες, αλλά και για ρευστοποίηση εδαφών σε παράκτιες ή πιο μαλακές γεωλογικά περιοχές.

Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα της καταστροφής μπορεί να επεκταθεί πέρα από τα αστικά κέντρα και να αφορά περιοχές από τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμη πλήρεις αναφορές.

Διεθνής βοήθεια προς τη Βενεζουέλα

Η διεθνής κινητοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι στέλνουν ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικούς πόρους και ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Γαλλία δήλωσε έτοιμη να αναπτύξει ομάδα 85 εξειδικευμένων διασωστών, ενώ η Ισπανία ανακοίνωσε ότι μπορεί να στείλει 54 στρατιωτικούς διασώστες.

Παράλληλα, χώρες της Λατινικής Αμερικής εξέφρασαν ετοιμότητα για συνδρομή, καθώς οι βενεζουελάνικες αρχές προσπαθούν να οργανώσουν επιχειρήσεις σε μια χώρα με ήδη πιεσμένες υποδομές και σοβαρές ελλείψεις.

Ταμείο 200 εκατ. δολαρίων για την πρώτη αποκατάσταση

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε τη δημιουργία αρχικού ταμείου 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση των συνεπειών των σεισμών.

Τα χρήματα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα κατευθυνθούν στις πρώτες ανάγκες: επιχειρήσεις διάσωσης, ανθρωπιστική βοήθεια, αποκατάσταση βασικών υποδομών, στήριξη νοσοκομείων και στέγαση όσων έχασαν τα σπίτια τους.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει ότι υπάρχει οργανωμένη κρατική απάντηση, όμως η έκταση της καταστροφής και οι δυσκολίες πρόσβασης στις πληγείσες περιοχές καθιστούν την επόμενη φάση εξαιρετικά δύσκολη.

Δεν υπάρχει πλέον απειλή για τσουνάμι

Μετά τον ισχυρό σεισμό υπήρξε αρχικά προειδοποίηση για πιθανή απειλή τσουνάμι σε περιοχές της Καραϊβικής, μεταξύ των οποίων το Πουέρτο Ρίκο και οι Παρθένοι Νήσοι.

Η προειδοποίηση στη συνέχεια ακυρώθηκε, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέφεραν ότι δεν υπάρχει πλέον προειδοποίηση, επιτήρηση ή απειλή τσουνάμι σε ισχύ.

Το μεγάλο ερώτημα της επόμενης ημέρας

Η Βενεζουέλα βρίσκεται πλέον μπροστά σε τρεις παράλληλες κρίσεις.

Η πρώτη είναι η διάσωση: κάθε ώρα μετρά για όσους παραμένουν κάτω από τα ερείπια.

Η δεύτερη είναι η ανθρωπιστική διαχείριση: στέγη, νερό, τρόφιμα, φάρμακα, νοσοκομεία και προστασία των εκτοπισμένων.

Η τρίτη είναι η αποκατάσταση: υποδομές, κτίρια, μεταφορές, ηλεκτρισμός, σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες.

Το μέγεθος της τραγωδίας δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως. Όσο περνούν οι ώρες και οι διασώστες φτάνουν σε περιοχές που παραμένουν αποκλεισμένες, ο απολογισμός ενδέχεται να γίνει ακόμη βαρύτερος.