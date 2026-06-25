Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους έπειτα από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 1.000.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν από τις ισχυρές δονήσεις.

Así quedó él Areopuerto de Maiquetia a esta hora vivimos momentos difíciles pic.twitter.com/NXLUX4dB5L — Wilmer Azuaje (@AZUAJE_WILMER) June 24, 2026

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε τη δημιουργία ταμείου 200 εκατ. δολαρίων για την αντιμετώπιση των συνεπειών των σεισμών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα κεφάλαια θα προέλθουν από διαθέσιμους πόρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και θα διατεθούν για τις άμεσες ανάγκες των πληγεισών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων διάσωσης, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αποκατάστασης βασικών υποδομών.

Η κυβέρνηση επιδιώκει με το συγκεκριμένο μέτρο να ενισχύσει την ανταπόκριση στις έκτακτες ανάγκες, καθώς οι αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν το μέγεθος των ζημιών και των αναγκών που προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις.

Mji mkuu wa Venezuela Caracas, umekumbwa na matetemeko mawili makubwa yaliyoachana kwa sekunde chache. Tetemeko la kwanza lilikuwa la ukubwa wa 7.2 lililotokea katika eneo la Montalbán, magharibi kidogo mwa Caracas, kulingana na shirika la ufuatiliaji wa Utafiti wa Jiolojia wa… pic.twitter.com/wUjTsPbF02 — Johari Central (@joharicentral) June 25, 2026

Η διεθνής υποστήριξη προς τη Βενεζουέλα εκδηλώνεται από διάφορες περιοχές του κόσμου, με ηγέτες από την Ασία και την Ευρώπη να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους και να προσφέρουν βοήθεια μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς.

🇻🇪 Rescuers in La Guaira, Venezuela reached 3 kids trapped under a collapsed building after twin quakes of 7.2 and 7.5 magnitude tore through the region.



At least 32 are dead, hundreds injured, and La Guaira is now an official disaster zone.



Writer: Monica… https://t.co/xUTCiWtONy — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 25, 2026

Κίνα

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, δήλωσε ότι το Πεκίνο θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει τη χώρα. Παράλληλα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματισμοί Κινέζων πολιτών.

Ισπανία

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε «όλη τη στήριξή του» προς τον λαό της Βενεζουέλας. Σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι «οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους».

Γαλλία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή του, δηλώνοντας ότι οι σκέψεις του βρίσκονται με τα θύματα, τους συγγενείς τους και όσους συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής.

Ιταλία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εξέφρασε «την πιο ειλικρινή αλληλεγγύη και εγγύτητα» προς τις αρχές και τον λαό της Βενεζουέλας. Όπως ανέφερε, η ιταλική κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το υπουργείο Εξωτερικών και την Πολιτική Προστασία, ώστε να ενεργοποιηθούν άμεσα όλα τα διαθέσιμα κανάλια ανθρωπιστικής βοήθειας και στήριξης των Ιταλών πολιτών που βρίσκονται στη χώρα.

Ινδία

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε ότι είναι «βαθιά θλιμμένος» από την καταστροφή που προκάλεσαν οι σεισμοί. Εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την κυβέρνηση και τον λαό της Βενεζουέλας, ιδιαίτερα στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ινδία είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια.

Πακιστάν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε επίσης «βαθιά λυπημένος» από τους σεισμούς, τονίζοντας ότι η χώρα του προσεύχεται για τους τραυματίες και στέκεται αλληλέγγυα σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.