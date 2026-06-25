Η γη σείστηκε με πρωτοφανή δύναμη, σπίτια κατέρρευσαν, πολυκατοικίες μετατράπηκαν σε συντρίμμια και χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους αναζητώντας ασφάλεια. Οι δύο διαδοχικοί ισχυροί σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης προκάλεσαν σκηνές χάους και απόγνωσης, με κατοίκους να περιγράφουν στιγμές που, όπως λένε, δεν είχαν βιώσει ποτέ ξανά, καθώς οι διασώστες έδιναν μάχη μέσα στα ερείπια για τον εντοπισμό επιζώντων.

Κάτοικοι της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, αλλά και γειτονικών πόλεων, περιέγραψαν σκηνές τρόμου και σύγχυσης, καθώς κτίρια κατέρρευσαν, τα παράθυρα έτριζαν ασταμάτητα και πολλά σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα όταν δύο μεγάλοι σεισμοί έπληξαν τη χώρα το βράδυ της Τετάρτης.

«Δεν έχω νιώσει ποτέ κάτι τόσο δυνατό», δήλωσε η 24χρονη Μαρία Μπάρκο από την πόλη Σαν Φελίπε, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, περιγράφοντας μια ισχυρή δόνηση που, όπως είπε, φάνηκε να διαρκεί από 60 έως 90 δευτερόλεπτα. Η κόρη της άρχισε να ουρλιάζει, ενώ το πίσω μέρος του σπιτιού τους κατέρρευσε, αφήνοντας την οικογένεια χωρίς δυνατότητα να επιστρέψει στο εσωτερικό του. Παράλληλα, έμειναν χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Το εύρος των καταστροφών δεν είχε ακόμη αποσαφηνιστεί μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο οι φόβοι για μια εκτεταμένη καταστροφή ήταν ιδιαίτερα έντονοι. Σύμφωνα με αμερικανικές υπηρεσίες παρακολούθησης σεισμών, ο δεύτερος σεισμός, μεγέθους 7,5 βαθμών, ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στη χώρα από το 1900. Είχε προηγηθεί, λιγότερο από ένα λεπτό νωρίτερα, ακόμη ένας σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών.

🚨 TRAGIC VISUALS: Destruction from the twin earthquakes in Venezuela! 🇻🇪💔



– The powerful twin earthquakes have reduced multiple buildings and infrastructure to rubble.

– Emergency responders are working tirelessly through the debris to locate trapped survivors.

– The entire… pic.twitter.com/7B42mF0596 — Ved Singh (@tech_feed2023) June 25, 2026

Άλλοι κάτοικοι του Σαν Φελίπε, δυτικά της πρωτεύουσας, περιέγραψαν ανθρώπους να ξεχύνονται στους δρόμους, να ουρλιάζουν και να αγκαλιάζονται, ενώ γύρω τους ακούγονταν αναστατωμένοι παπαγάλοι και σκυλιά. Κάποιοι, φοβούμενοι νέες ισχυρές δονήσεις, δήλωσαν ότι σκόπευαν να περάσουν τη νύχτα σε υπαίθριους χώρους. Ανάμεσά τους ήταν και η 37χρονη Λούρδες Ασουάχε, η οποία ανέφερε ότι βρισκόταν στο ντους όταν ξεκίνησε ο σεισμός. Μόλις ένιωσε τους τοίχους και την οροφή να τρέμουν και αντικείμενα να πέφτουν, έτρεξε έξω τυλιγμένη μόνο με την πετσέτα της. Όπως πρόσθεσε, μέρος της στέγης του γειτονικού σπιτιού είχε καταρρεύσει.

Στο Καράκας, συνεργεία διάσωσης συνέχισαν μέχρι αργά τη νύχτα τις έρευνες για επιζώντες, μετά την κατάρρευση εξαώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ελ Παραΐσο. Δεκάδες συγγενείς, γεμάτοι αγωνία, είχαν συγκεντρωθεί πίσω από τις κορδέλες της αστυνομίας, ενώ μέλη της Εθνικής Φρουράς, της αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας κινούνταν ανάμεσα στα συντρίμμια, φωνάζοντας τα ονόματα των αγνοουμένων και ζητώντας από όσους βρίσκονταν στο σημείο να απομακρυνθούν και να παραμείνουν σιωπηλοί, ώστε οι εγκλωβισμένοι να μπορούν να ακούσουν τις οδηγίες των διασωστών. Οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ένα νεαρό κορίτσι και έναν σκύλο, ωστόσο παρέμενε άγνωστο πόσοι ακόμη άνθρωποι βρίσκονταν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.

Στη Ναγουαναγούα, πόλη της γειτονικής πολιτείας Καραμπόμπο, δυτικά της πρωτεύουσας, η Γιοχάνα Μάρκες περιέγραψε ότι όταν ξεκίνησε η σεισμική δόνηση είπε στις κόρες της να παραμείνουν μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, καθώς ο σεισμός συνεχιζόταν, άλλαξε αμέσως γνώμη. «Όταν είδα ότι κρατούσε περισσότερο, τους είπα “τρέξτε” και αρχίσαμε να τρέχουμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε», είπε.

🇻🇪🆘Ojos en Venezuela 🚨 👇🏻



Lo de La Guaira es devastador.



Esto es en Playa Grande. pic.twitter.com/3BApUWwKXt — 🎙️ ᗰᖇ. ᑕíᐯIᑕO ®🇲🇽₿ ✖️ (@Mr_Civico) June 25, 2026

«Ήταν ο πιο τρομακτικός φόβος που έχουμε ζήσει ποτέ εγώ και οι κόρες μου», δήλωσε η 50χρονη Γιοχάνα Μάρκες. «Νόμιζα ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί από το σπίτι μας».

Η σεισμική δόνηση ξεκίνησε με έναν εκκωφαντικό θόρυβο, δήλωσε η 48χρονη Ζοζεφίνα Ερνάντες, διοικητική υπάλληλος στη Βαλένθια, πρωτεύουσα της πολιτείας Καραμπόμπο, σύμφωνα με τους New York Times. Το ηλεκτρικό ρεύμα διακόπηκε αμέσως και όλα μέσα στο σπίτι της άρχισαν να μετακινούνται, ενώ τα παράθυρα έτριζαν τόσο έντονα που έμοιαζαν έτοιμα να σπάσουν.

Όταν βγήκε τρέχοντας έξω μαζί με τον γιο της, το αυτοκίνητό τους συνέχιζε να ταλαντεύεται από τις δονήσεις, γεγονός που δυσκόλευε ακόμη και την οδήγηση. «Προσπαθούσες να τρέξεις και δεν μπορούσες», είπε η Ζοζεφίνα Ερνάντες. «Οι άνθρωποι ήταν πανικόβλητοι, ούρλιαζαν. Ήταν πραγματικά τρομακτικό, γιατί όλοι έβγαιναν έξω φωνάζοντας: “Τι είναι αυτό;“».

«Ένιωσα τον μεγαλύτερο φόβο που έχω αισθανθεί ποτέ σε ολόκληρη τη ζωή μου», δήλωσε η 68χρονη Λουίζα Μαρτίνες, νοικοκυρά στη Βαλένθια. «Ο θόρυβος, τα παράθυρα που ανοιγόκλειναν με δύναμη και όλα όσα έτριζαν περισσότερο από ποτέ ήταν φρικιαστικά. Ο σύζυγός μου, ο γιος μου κι εγώ αγκαλιαστήκαμε και άρχισα να προσεύχομαι, φωνάζοντας στον Θεό να μας σώσει».