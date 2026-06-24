Σε μια σοβαρή αποκάλυψη προχώρησε άτομο που γνωρίζει τον δολοφόνο της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, υποστηρίζοντας ότι ο δράστης και το θύμα είχαν σχέση κατά πάσα πιθανότητα, γεγονός που φέρεται να γνώριζε η σύντροφός του.

Πρώην εργοδότης του Σκοπιανού δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος είχε οικονομική άνεση. Όπως περιέγραψε, με παρανομίες ήταν μπλεγμένοι ο αδελφός του – συνελήφθη στη Σερβία – αλλά και η μητέρα του, που φέρεται να εμπλέκεται σε ΜΚΟ που μεταφέρει παράνομα μετανάστες.

Ο ίδιος για να γλιτώσει, απομακρύνθηκε από την οικογένειά του και έζησε για χρόνια στην Κρήτη, όπου και γνώρισε τη γυναίκα με την οποία είναι μαζί. Ο μάρτυρας υποστήριξε πως το ζευγάρι δεν είναι παντρεμένο, αλλά ότι η γυναίκα είναι πρώην σύζυγος του πρώην δημάρχου της Γαύδου.

Σύμφωνα με όσα είπε στις «Αποκαλύψεις», η γυναίκα λαμβάνει αρκετά μεγάλο ποσό από τον πρώην σύζυγο, ενώ ο δολοφόνος φέρεται να έπαιρνε 2.000 ευρώ τον μήνα. «Κόβω το κεφάλι μου ότι το κίνητρο δεν είναι οικονομικό… Ο λόγος μάλλον είναι ερωτικός, γιατί αυτός ψαχνότανε με γυναίκες», είπε ο πρώην εργοδότης του δολοφόνου.

«Χωρίζεις και είμαστε μαζί»

Ακολουθεί απόσπασμα από τις δηλώσεις που παραχώρησε στις «Αποκαλύψεις» ο πρώην εργοδότης του κατηγορούμενου:

«Είναι γύρω στα 25 χρόνια στην Ελλάδα, απλώς τα πρώτα χρόνια ερχόταν και ξαναέφευγε. Γιατί δεν είχε χαρτιά και τον επιάνανε και τον απελαύνανε. Ήτανε μαζί με τη μητέρα του και τον αδελφό του.

(…)

Δεν είναι σύζυγος. Αυτή είναι Ελληνίδα, είναι από τη Γαύδο. Είναι η πρώην σύζυγος του πρώην δημάρχου της Γαύδου.

(…)

Η μάνα του είχε μπλέξει με κάτι ΜΚΟ, που μεταφέρανε παράνομα μετανάστες στη χώρα. Στην Ελλάδα την έχουνε πιάσει. Την έχουν πιάσει 3-4 φορές. Απλά αλλάζει ονόματα, αλλάζει ονοματεπώνυμο.

(…)

Η οικογένεια είχε θέματα. Αυτός έφυγε από την οικογένεια, πήγε στα Χανιά. Εκεί πλέον είχε μπει σε μια δουλειά που τον είχαν σαν επιστάτη. Κόβω το κεφάλι μου ότι το κίνητρο δεν είναι οικονομικό. Είναι κάτι άλλο. Γιατί; Γιατί η πρώην γυναίκα του Λαμπράκη έχει λεφτά, αυτός παίρνει γύρω στις 2.000 ευρώ τον μήνα. Φτάνουν να ζήσουν, είχαν χρήματα.

Ο λόγος μάλλον είναι ερωτικός, γιατί αυτός ψαχνότανε με γυναίκες. Και αυτή πρέπει να το γνωρίζει αυτό. Πρέπει να γνωρίζει τη σχέση που είχε, με την κοπέλα που σκότωσε. Πρέπει να ήξερε σίγουρα ότι είχανε σχέση. Πρέπει να γνώριζε τη σχέση τους. Αυτό κάτι εκβιασμός. Κάτι έχει γίνει εκεί με εκβιασμό. Στο θέμα του “χωρίζεις και είμαστε μαζί” ή κάτι τέτοιο πρέπει να έχει παιχτεί».

Τι λέει η σύντροφος του δράστη

Η σύντροφος του δράστη που συστήνεται ως σύζυγός του, υποστηρίζει την αθωότητά του, αναφέροντας ότι ομολόγησε ένα έγκλημα που δεν διέπραξε, για να προστατεύσει την ίδια και τα παιδιά της που απέκτησε από προηγούμενη σχέση.

Επίσης, απέρριψε τον ισχυρισμό του συντρόφου της, ότι είχε παράνομη σχέση με τη Σταυρούλα. «Βρωμούσε και ζωντανή», είπε για τη δολοφονημένη γυναίκα, προκαλώντας την οργή του αδελφού της.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι είχε καλές σχέσεις με τον κατηγορούμενο, τον οποίο και παρακολουθούσε με κάμερες στο σπίτι, οπότε και γνώριζε πως δεν είχε συνευρεθεί με άλλη γυναίκα.