Οι Millennials συχνά θεωρούνται η γενιά που καταφέρνει να διατηρεί πιο νεανική εμφάνιση σε σχέση με προηγούμενες γενιές στην ίδια ηλικία. Η συστηματική χρήση αντηλιακού, η περιποίηση του δέρματος και η αυξημένη ενασχόληση με την υγεία και την ευεξία έχουν συμβάλει στη δημιουργία αυτής της εικόνας. Ωστόσο, μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι η πραγματικότητα στο εσωτερικό του οργανισμού ίσως είναι διαφορετική, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1990 φαίνεται να γερνούν βιολογικά πιο γρήγορα από τη Generation X όταν βρίσκονταν στην ίδια χρονολογική ηλικία. Η βιολογική ηλικία αφορά το πόσο «γερασμένο» εμφανίζεται το σώμα μέσα από ιατρικές και βιολογικές εξετάσεις, σε αντίθεση με τη χρονολογική ηλικία που αντιστοιχεί στα πραγματικά χρόνια ζωής ενός ανθρώπου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1990 και 1999 εμφάνιζαν σημαντικά μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ βιολογικής και χρονολογικής ηλικίας σε σχέση με όσους είχαν γεννηθεί την περίοδο 1965-1969. Με απλά λόγια, οι νεότερες γενιές έδειχναν βιολογικά πιο ηλικιωμένες από ό,τι οι μεγαλύτερες γενιές όταν βρίσκονταν στην ίδια ηλικία.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι οι άνδρες παρουσίαζαν σταθερά μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ βιολογικής και χρονολογικής ηλικίας σε σύγκριση με τις γυναίκες.

Το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όσο μεγαλύτερη ήταν αυτή η διαφορά, τόσο αυξανόταν και ο κίνδυνος εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, του γαστρεντερικού συστήματος, του παχέος εντέρου και της μήτρας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι μεταξύ 1990 και 2019 τα περιστατικά καρκίνου σε άτομα κάτω των 50 ετών αυξήθηκαν κατά 24%.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου και της μήτρας σε νεότερες ηλικίες. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1990 εμφανίζουν πάνω από τετραπλάσιο κίνδυνο πρώιμου καρκίνου του παχέος εντέρου σε σχέση με όσους γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960. Στις ΗΠΑ, το ποσοστό των περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου που διαγιγνώσκονται πριν από τα 55 έτη αυξήθηκε από 11% το 1995 σε 20% το 2019.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το φαινόμενο μπορεί να σχετίζεται με άλλες τάσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, όπως η πρωιμότερη έναρξη της εφηβείας, η αύξηση της παχυσαρκίας, του διαβήτη και των εγκεφαλικών επεισοδίων σε νεαρότερες ηλικίες.

Παράλληλα, διαπίστωσαν ότι διαφορετικά συστήματα του σώματος μπορεί να γερνούν με διαφορετικούς ρυθμούς. Για παράδειγμα, ένα ανοσοποιητικό σύστημα που εμφανίζεται βιολογικά πιο γερασμένο συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο πρώιμου καρκίνου του πνεύμονα, ενώ η ταχύτερη γήρανση του λιπώδους ιστού συσχετίστηκε με μεγαλύτερο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική απάντηση για το τι προκαλεί την αύξηση των καρκίνων σε νεότερες ηλικίες. Ελπίζουν όμως ότι η περαιτέρω μελέτη των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διατροφικών αλλαγών των τελευταίων δεκαετιών θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου και, τελικά, στην πρόληψη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του.