Σοκ προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση θανάτου μιας 16χρονης στο Κολοράντο, με τη μητέρα της να κατηγορείται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, καθώς οι αρχές υποστηρίζουν ότι επί μήνες φέρεται να της προμήθευε αλκοόλ.

Η Gretchen Leanne Ryan κατηγορείται σε σχέση με τον θάνατο της ανήλικης κόρης της τον Μάρτιο του 2026, έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε όταν η Πυροσβεστική και η Αστυνομία της Arvada κλήθηκαν σε σπίτι στην περιοχή West 85th Avenue για αναφορά ανήλικης που δεν είχε τις αισθήσεις της.

Λίγο αργότερα, η 16χρονη διαπιστώθηκε νεκρή.

Τα μηνύματα που ερευνούν οι αρχές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι ερευνητές εξέτασαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές που ανήκαν τόσο στη μητέρα όσο και στην κόρη.

Από την έρευνα φέρεται να προέκυψαν συχνές συνομιλίες για την προμήθεια και κατανάλωση αλκοόλ ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η Ryan κανόνιζε τακτικές παραδόσεις αλκοόλ στο σπίτι, κατανάλωνε αλκοόλ και μαριχουάνα μαζί με την κόρη της και απέκρυπτε την κατάσταση από τον πατέρα της ανήλικης, ο οποίος φέρεται να διέμενε κυρίως στο υπόγειο της κατοικίας.

«Φοβάμαι ότι πεθαίνω»

Ιδιαίτερα βαριά είναι τα στοιχεία που, σύμφωνα με τις αρχές, αποτυπώνουν τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας της 16χρονης τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό της.

Στα μηνύματα που επικαλούνται οι ερευνητές γίνεται λόγος για αιματηρούς εμετούς, δυσκολία στη λήψη τροφής, προβλήματα στο περπάτημα, ύπνο στο μπάνιο και χρήση πάνας, συμπτώματα που οι αρχές συνδέουν με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Σε μία από τις συνομιλίες, η ανήλικη φέρεται να έλεγε στη μητέρα της ότι πονούσε «πάρα πολύ», ενώ σε άλλα μηνύματα φέρεται να της ανέφερε ότι φοβόταν πως θα πεθάνει και να της ζητούσε να καλέσει το 911.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι, παρά τις εκκλήσεις της κόρης της, η Ryan δεν αναζήτησε εγκαίρως επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Βρέθηκαν 173 άδεια μπουκάλια αλκοόλ

Κατά την έρευνα στο δωμάτιο της 16χρονης, οι ντετέκτιβ εντόπισαν 173 άδεια μπουκάλια αλκοόλ, κρυμμένα κάτω από το κρεβάτι και μέσα στη ντουλάπα της.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, τα ευρήματα αυτά θεωρούνται ένδειξη παρατεταμένης πρόσβασης της ανήλικης σε αλκοόλ.

Οι αρχές αναφέρουν επίσης ότι η 16χρονη είχε αποσυρθεί από το δημόσιο σχολείο τον Απρίλιο του 2025 και είχε εγγραφεί σε διαδικτυακά μαθήματα. Την περίοδο του θανάτου της, φέρεται να είχε ολοκληρώσει μόλις ένα διαδικτυακό εξάμηνο της ένατης τάξης και να μην είχε συμμετάσχει σε δραστηριότητες εκτός σπιτιού για αρκετούς μήνες.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τα ιατρικά ευρήματα που επικαλούνται οι εισαγγελείς φέρεται να έδειξαν ότι η ανήλικη είχε αφύσικα λιπώδες ήπαρ για την ηλικία της, στοιχείο που, σύμφωνα με τους γιατρούς, θα μπορούσε να δείχνει εκτεταμένη και παρατεταμένη κατανάλωση αλκοόλ.

Η νεκροψία-νεκροτομή κατέληξε ότι η 16χρονη πέθανε από πνευμονία από εισρόφηση, η οποία σχετιζόταν με χρόνια χρήση αλκοόλ.

Πρόκειται για κατάσταση κατά την οποία υλικό εισέρχεται στους πνεύμονες, προκαλώντας σοβαρή λοίμωξη.

Ο θάνατος χαρακτηρίστηκε ως φυσικός, με τον ιατροδικαστή να σημειώνει ότι η χρόνια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πνευμονίας από εισρόφηση, καθώς επηρεάζει προστατευτικά αντανακλαστικά και λειτουργίες του ανοσοποιητικού.

Η κατηγορία και η κράτηση

Παρά τον χαρακτηρισμό του θανάτου ως φυσικού από ιατροδικαστική σκοπιά, η Εισαγγελία άσκησε σε βάρος της Ryan δίωξη για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις και οι παραλείψεις της συνέβαλαν στον θάνατο της κόρης της.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η κατηγορούμενη φέρεται να είπε επανειλημμένα στους ντετέκτιβ «τη σκότωσα», αναλαμβάνοντας ευθύνη για τον θάνατο της 16χρονης.

Η Ryan κρατείται στη φυλακή της κομητείας Jefferson, με εγγύηση 500.000 δολαρίων, καταβλητέα μόνο σε μετρητά.

Οι κατηγορίες αποτελούν επίσημη ποινική κατηγορία και η κατηγορούμενη τεκμαίρεται αθώα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή της ενώπιον δικαστηρίου.