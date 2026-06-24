Στο φως της δημοσιότητας έρχονται αποκαλυπτικές φωτογραφίες μετά το άγριο έγκλημα στα Χανιά με θύμα τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη και δράστη τον 43χρονο Σκοπιανό, ο οποίος ομολόγησε και έδωσε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το έγκλημα.

Ήταν μεσημέρι της 30ης Μαΐου όταν η Σταυρούλα επισκέφθηκε το σπίτι του 43χρονου και έγινε ο έντονος καβγάς που κατέληξε στη δολοφονία της.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο 43χρονος τύλιξε τη σορό της με 4 μαύρες σακούλες και την άφησε στο πάτωμα. Το πρωινό της 1ης Ιουνίου, μετακίνησε τη σορό με το βαν του σε ένα χωράφι στον Βατόλακκο, όπου έσκαψε έναν λάκκο, πέταξε μέσα τη νεκρή και στη συνέχεια έριξε χώμα και κλαδιά από πάνω.

Η σύλληψή του ήρθε στις 19 Ιουνίου για τον νόμο περί ναρκωτικών, καθώς σε χωράφι ιδιοκτησίας του -εκεί που είχε θάψει τη Σταυρούλα- εντοπίστηκαν 13 δενδρύλλια κάνναβης.

Την επόμενη ημέρα ξεκίνησε η ανακριτική διαδικασία στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων, όπου μεταξύ άλλων του παρουσιάστηκαν δεδομένα από την προανακριτική έρευνα στα οποία δεν μπορούσε να απαντήσει. Από τις αναλύσεις στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια επιβεβαιώθηκε ότι οι κηλίδες αίματος στο πάτωμα του σπιτιού, στην τηλεόραση, στη σφουγγαρίστρα και στο μικρό βαν ανήκαν στη Σταυρούλα.

Τελικά ο 43χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας, λέγοντας ότι δεν ήταν προσχεδιασμένο έγκλημα αλλά προέκυψε πάνω στην ένταση του καβγά.