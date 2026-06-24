Αρκετά παραμένουν τα αναπάντητα ερωτήματα μετά την άγρια δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Ακόμη δεν είναι σαφές το κίνητρο του στυγερού εγκλήματος, ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων προσώπων.

Ερωτήματα προκαλεί και η στάση της συζύγου του κατηγορουμένου, η οποία φέρεται να εξακολουθεί να τον στηρίζει. Μάλιστα, στο φως της δημοσιότητας ήρθε και ένας αποκαλυπτικός διάλογος του ζευγαριού λίγο πριν τη σύλληψη του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της Σταυρούλας Λεβεντάκη στον Βαθύλακκο Χανίων, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει το έγκλημα.

Στην υπόθεση αναφέρθηκε σε τηλεοπτικές της δηλώσεις η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε, από τα πρώτα 24ωρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον σημερινό κατηγορούμενο.

Όπως εξήγησε, η διερεύνηση της υπόθεσης παρουσίασε εξαρχής μια σημαντική δυσκολία, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε με καθυστέρηση. Η καθυστέρηση αυτή κρίθηκε απολύτως κατανοητή από τις Αρχές, δεδομένου ότι ο αδελφός της, που αποτελούσε το βασικό μέλος της οικογένειάς της, νοσηλευόταν εκείνο το διάστημα σε νοσοκομείο.

Παρά τα εμπόδια, μέσα στα δύο πρώτα εικοσιτετράωρα από τη δήλωση εξαφάνισης οι αστυνομικοί είχαν ήδη στρέψει το ενδιαφέρον τους στον συγκεκριμένο άνδρα και στην κατοικία του, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό που κατάφεραν να εντοπίσουν. Σύμφωνα με όσα είπε η κ. Δημογλίδου στην ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος είχε διαγράψει κρίσιμο οπτικό υλικό, ωστόσο οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ανάκτηση δεδομένων και κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι το θύμα κατευθύνθηκε προς την περιοχή όπου βρίσκεται η κατοικία του και δεν καταγράφηκε ποτέ να αποχωρεί από εκεί.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι οι ερευνητές φρόντισαν να μην αντιληφθεί ο ύποπτος πως βρισκόταν στο επίκεντρο των ερευνών, γεγονός που συνέβαλε στην εξέλιξη της υπόθεσης. Παράλληλα, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία απέστειλε άμεσα κλιμάκιο στα Χανιά.

«Μέσα σε 24 ώρες είχαμε τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία που είχαν καθαριστεί επιμελώς από τον δράστη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο κατηγορούμενος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του. Ωστόσο, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η εργασία του επιστημονικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας οδήγησαν στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων προσώπων ή με το κίνητρο της δολοφονίας, η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ζητήματα τα οποία δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως και αναμένεται να διερευνηθούν στο πλαίσιο της ανάκρισης. Όπως είπε, θα εξεταστεί τόσο το κίνητρο που οδήγησε τον κατηγορούμενο στις πράξεις του όσο και το ενδεχόμενο να υπήρξε οποιαδήποτε μορφή συνδρομής, γνώσης ή υπόθαλψης από τρίτα πρόσωπα.

Ερωτηθείσα για τη στάση της συζύγου του κατηγορουμένου, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που εξετάστηκαν κατά την προανάκριση. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο κατηγορούμενος ζούσε επί σειρά ετών στην περιοχή και είχε ενσωματωθεί πλήρως στην τοπική κοινωνία, γεγονός που καθιστούσε δύσκολο για τους κατοίκους να πιστέψουν ότι θα μπορούσε να εμπλέκεται σε μια τόσο σοβαρή εγκληματική ενέργεια.

Η ίδια σημείωσε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Αστυνομία μόνο μία φορά για αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου, στοιχείο που συνέβαλε στο να μη θεωρείται ύποπτος από το περιβάλλον του.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η ομολογία του κατηγορουμένου, η λεπτομερής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή της Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία συμφωνεί με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, συνθέτουν ένα ισχυρό πλαίσιο ενδείξεων σε βάρος του.