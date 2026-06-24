Ο Stefan Schulte, διευθύνων σύμβουλος της Fraport AG, επανεξελέγη για 2η συνεχόμενη θητεία πρόεδρος του ACI EUROPE.

Σχολιάζοντας την επανεκλογή του, ο Schulte είπε: «Είναι τιμή μου που το ACI EUROPE και τα μέλη του επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στην ηγεσία μου για δεύτερη θητεία, παρατείνοντας τη θητεία μου για ένα ακόμη έτος.

Καθώς τα αεροδρόμια της Ευρώπης αντιμετωπίζουν την ανάγκη να αποσυνδέσουν την οικονομική τους βιωσιμότητα και τις επενδυτικές τους δυνατότητες από την αύξηση του όγκου, θα συνεχίσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για να εκπροσωπήσω την αεροδρομιακή μας κοινότητα -από τους μεγάλους κόμβους έως τα ζωτικά μικρότερα περιφερειακά αεροδρόμια- υπερασπιζόμενος παράλληλα τα συμφέροντα όλων των μελών μας».

Αξίζει να αναφερθεί ότι, κατά τη διάρκεια της φετινής Γενικής Συνέλευσης, διορίστηκαν επίσης στο ΔΣ του ACI EUROPE για πρώτη θητεία οι ακόλουθοι:

Γιώργος Καλλιμασιάς, CEO, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (Ελλάδα),

Ελένη Καλογήρου, CEO, Hermes Airports (Κύπρος),

Nazareno Ventola, CEO, Αεροδρόμιο Μπολόνια (Ιταλία)

Arnaud Feist, CEO, Αεροδρόμιο Βρυξελλών (Βέλγιο)

Rémi Maumon de Longevialle, CEO, Αεροδρόμια VINCI (Γαλλία)

Pieter van Oord, CEO, Royal Schiphol Group (Ολλανδία)

Andrew Bell, CEO, Περιφερειακά & Αστικά Αεροδρόμια (Ηνωμένο Βασίλειο)

Mats Johannesson, CEO, Swedavia (Σουηδία).

Επίσης, διορίστηκαν στο ΔΣ για δεύτερη θητεία οι: Aletta von Massenbach, CEO, Αεροδρόμιο Βερολίνου-Βρανδεμβούργου (Γερμανία) και Thomas Woldbye, CEO, Αεροδρόμιο Λονδίνου-Χίθροου (Ηνωμένο Βασίλειο).