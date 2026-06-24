Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να προβεί στη βελτίωση της τροπολογία, η οποία αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που ρυθμίζει τον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων μετά την σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου, καλεί η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση της η Συντονιστική Επιτροπή με αφορμή την υπό ψήφιση τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010, αναφέρει :

1.Η νομοθετική παρέμβαση του άρθρου 1 έρχεται σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφασης της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και επαναλαμβάνει, κατά τον πυρήνα της, τις κρίσιμες παραδοχές της ως προς τον τρόπο τοκοφορίας των καταβολών της παρ. 2 του άρθρου 9 ν. 3869/2010. Ορίζεται πλέον ρητά ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της ορισθείσας από το δικαστήριο μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, ενώ κάθε μηνιαία καταβολή περιλαμβάνει μέρος κεφαλαίου και τον τόκο που αντιστοιχεί αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη καταβολή έως την καταβολή της επόμενης δόσης, με ειδική πρόβλεψη περιόδου τριάντα ημερών για την πρώτη μηνιαία δόση.

Με τον τρόπο αυτό αποσαφηνίζεται νομοθετικά το περιεχόμενο της απόφασης, ώστε να μην καταλείπεται πλέον κανένα περιθώριο παρερμηνείας ή επιλεκτικής εφαρμογής της από Πιστωτικά Ιδρύματα, Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων ή οποιονδήποτε άλλο εμπλεκόμενο μέρος.

2.Η Συντονιστική Επιτροπή επισημαίνει ότι η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 1 είναι ιδιαιτέρως προβληματική και ελέγχεται ως προς τη συνταγματικότητά της, καθώς αποκλείει την αναζήτηση ποσών που έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της, δυνάμει άλλων μεθόδων υπολογισμού τοκοφορίας, όταν πρόκειται για ρυθμίσεις που έχουν περατωθεί ή για τις οποίες έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις έκπτωσης.

Τέτοιος αποκλεισμός αφενός δεν τέθηκε από την Ολομέλεια ΑΠ και αφετέρου περιορίζει νομοθετικά τις συνέπειες της απόφασης, στερώντας προστασία από οφειλέτες που ενδέχεται να έχουν επιβαρυνθεί με εσφαλμένο τρόπο εκτοκισμού.

3.Περαιτέρω, ιδιαίτερος προβληματισμός γεννάται και από τη διάταξη του άρθρου 2, κατά το μέρος που αποσαφηνίζει αναδρομικά, από 1.4.2019, ότι στις ρυθμίσεις του ν. 4605/2019 και του ν. 4738/2020 η δόση υπολογίζεται τοκοχρεολυτικά επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής, αποκλείοντας κάθε επίδραση της λογικής της ΟλΑΠ 6/2026 σε συγγενή εργαλεία ρύθμισης.

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να προβεί στη βελτίωση των άνω διατάξεων, ώστε να εναρμονίζονται πλήρως με τις παραδοχές και το πνεύμα της υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφασης της Ολομέλειας του ΑΠ.