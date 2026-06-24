Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο που δείχνει να βάζει φωτιά στην Κερατέα η 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για εμπρησμό.

Το βίντεο προβλήθηκε στον ΑΝΤ1 και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γυναίκα αρνήθηκε την εμπλοκή της. Όταν όμως τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τής έδειξαν το βιντεοληπτικό υλικό, έσπασε και ομολόγησε.

Η ίδια υποστήριξε: «Το έκανα γιατί ήμουν νευριασμένη, γιατί υπήρχαν πολλά σκουπίδια και τα οικόπεδα δεν ήταν καθαρισμένα. Είχα πάρει τηλέφωνο στον Δήμο τρεις φορές το τελευταίο διάστημα».

Υποστήριξε ακόμα ότι είχε πληρώσει δύο φορές για τον καθαρισμό των οικοπέδων και συνέχισε: «Ξέσπασα εκεί για να μην ξεσπάσω στα παιδιά μου», ομολόγησε.

Η 43χρονη οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής.

Ο κύριος Στέφανος Ατάρτης, κάτοικος Κερατέας, μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1: «Πρέπει να είναι τρελή ή να έχει πάρει λεφτά για να κάνει αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Πυρομανής, ξέρω και εγώ, τι να πω».

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, και οι δύο εστίες μπήκαν με γυμνή φλόγα, δηλαδή με χρήση αναπτήρα. Η ίδια έβαλε φωτιά σε κομμάτι χαρτί και στη συνέχεια το έριξε στο αγροτεμάχιο με τα ξερά χόρτα.

Το προηγούμενο βράδυ, σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων, είχε ξεσπάσει πυρκαγιά, που γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ την επομένη οι κάτοικοι ήρθαν ξανά αντιμέτωποι με δύο εστίες.

Όπως συμπλήρωσε ο κύριος Ατάρτης: «Ήταν το φορτηγό εδώ σταντ-μπάι όλο το βράδυ και τα παιδιά φυλάγανε την περιοχή. Και βλέπω ξαφνικά το ένα πυροσβεστικό να περνάει με τους φάρους και λέω τι έγινε ρε παιδιά; Πάλι φωτιά. Δεν το πιστεύω».

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας, είπε χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν ακόμα ανάμεσά μας πολίτες που από πρόθεση προκαλούν πυρκαγιές, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εστιάζει στις αιτίες πρόκλησης των πυρκαγιών καθώς και στην ταυτόχρονη απόδοση των ευθυνών όπου αυτές αναλογούν».