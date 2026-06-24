Βαρύ πένθος σκέπασε για μια ακόμα φορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, μετά την είδηση του θανάτου του Τάκη Γκώνια, ο οποίος «έφυγε» σε ηλικία 54 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Τετάρτης, προκαλώντας θλίψη στο χώρο του αθλήματος αλλά και στις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε.

Όπως έγινε γνωστό, η κηδεία του Τάκη Γκώνια θα τελεστεί στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς την Πέμπτη στις 17:00.

Ο Τάκης Γκώνιας ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τον Λεβαδειακό και αγωνίστηκε επίσης σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανηλειακό, Πανιώνιο, Σπόρτινγκ Χιχόν, Μεσίνα και Κροτόνε. Χρίσθηκε δύο φορές διεθνής, ενώ σκόραρε μία φορά με το εθνόσημο στο στήθος.

Έπειτα ακολούθησε την οδό της προπονητικής, όπου πέρασε από τους πάγκους Γλυφάδας, Επισκοπής, Athens Kallithea, Εργοτέλη, Wadi Degla και Pyramids.