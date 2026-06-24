Στις 25 Ιουνίου 1950, ο στρατός της Βόρειας Κορέας περνά τον 38ο Παράλληλο και εισβάλλει στη Νότια Κορέα. Αρχίζει έτσι ο Πόλεμος της Κορέας, μία από τις πρώτες μεγάλες συγκρούσεις του Ψυχρού Πολέμου.

Η χερσόνησος είχε διαιρεθεί μετά την ήττα της Ιαπωνίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: ο Βορράς βρέθηκε στη σοβιετική ζώνη επιρροής και ο Νότος στην αμερικανική. Το 1948 δημιουργήθηκαν δύο αντίπαλα κράτη, με τον Κιμ Ιλ Σουνγκ στη Βόρεια Κορέα και τον Σίνγκμαν Ρι στη Νότια.

Η επίθεση ήταν ταχεία. Η Σεούλ καταλήφθηκε μέσα σε λίγες ημέρες και οι νοτιοκορεατικές δυνάμεις υποχώρησαν προς το νότιο άκρο της χώρας. Ο ΟΗΕ καταδίκασε την εισβολή και συγκρότησε διεθνή δύναμη υπό αμερικανική διοίκηση για την υπεράσπιση της Νότιας Κορέας. Στον πόλεμο συμμετείχε και η Ελλάδα, με τάγμα πεζικού και αεροπορική δύναμη μεταγωγικών αεροσκαφών.

Η σύγκρουση διεθνοποιήθηκε όταν η Κίνα παρενέβη στο πλευρό της Βόρειας Κορέας. Η Σοβιετική Ένωση παρείχε πολιτική, στρατιωτική και υλική υποστήριξη, χωρίς να εμπλακεί επισήμως με χερσαίες μονάδες.

Μετά από τρία χρόνια μαχών, η ανακωχή υπογράφηκε στις 27 Ιουλίου 1953. Δεν ακολούθησε συνθήκη ειρήνης. Η Κορέα παρέμεινε χωρισμένη σε δύο κράτη, με την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη να ακολουθεί περίπου τη γραμμή του 38ου Παραλλήλου.

Οι απώλειες υπολογίζονται σε τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, στρατιώτες και αμάχους, ενώ άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό κοντά στα 4 εκατομμύρια. Στην ελληνική αποστολή καταγράφηκαν 196 νεκροί και 610 τραυματίες.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1678: Η Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, λόγια ενετικής καταγωγής, γίνεται η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που αποκτά διδακτορικό δίπλωμα, από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Η ιστορική αυτή στιγμή ανοίγει νέους δρόμους για τις γυναίκες στην ανώτατη εκπαίδευση και την επιστήμη.

1826: Ο Ιμπραήμ Πασάς ηττάται διπλά από τους Μανιάτες, στις μάχες της Βέργας και του Διρού, αποτυγχάνοντας να καταλάβει τη Μάνη και προκαλώντας τον θαυμασμό όλης της Ευρώπης για την αντίσταση των Ελλήνων.

1912: Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς της Στοκχόλμης, με άλμα 3,37 μ., γράφοντας ιστορία για τον ελληνικό αθλητισμό.

1925: Ο Θεόδωρος Πάγκαλος επιβάλλει δικτατορία στην Ελλάδα, μετά από στρατιωτικό κίνημα. Ξεκινά έτσι μια από τις πιο αμφιλεγόμενες περιόδους της νεότερης ελληνικής πολιτικής ιστορίας, με αυταρχικές πρακτικές, περιορισμό των ελευθεριών και τελικά σύντομη κατάρρευση.

1936: Η Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ ανδρών δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της, στην Κωνσταντινούπολη, απέναντι στην Τουρκία (ήττα με 49-12).

1947: Εκδίδεται για πρώτη φορά το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, το πιο διάσημο ντοκουμέντο για τη ζωή των Εβραίων κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

1950: Ξεσπά ο Πόλεμος της Κορέας, με την εισβολή των δυνάμεων της Βορείου Κορέας στη Νότια Κορέα. Ακολουθεί αιματηρή σύρραξη με εμπλοκή των ΗΠΑ, της Κίνας και του ΟΗΕ.

1978: Η σημαία του ουράνιου τόξου, σύμβολο της ΛΟΑΤΚΙ υπερηφάνειας, κυματίζει για πρώτη φορά στο Σαν Φρανσίσκο κατά την ετήσια παρέλαση υπερηφάνειας. Δημιουργός της είναι ο καλλιτέχνης Γκίλμπερτ Μπέικ, ο οποίος ήθελε να εκφράσει την ορατότητα, τη διαφορετικότητα και την ενότητα της κοινότητας.

1978: Η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία και κατακτά το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της ιστορίας της, σε έναν τελικό που κρίθηκε στην παράταση μέσα στο Μπουένος Άιρες.

1982: Καταργείται το κούρεμα με την ψιλή στον Ελληνικό Στρατό. Επιτρέπεται στους φαντάρους να έχουν μαλλιά μέχρι 4 εκατοστά – μία συμβολική αλλαγή στην κουλτούρα της θητείας.

1988: Η Ολλανδία κατακτά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου νικώντας 2-0 τη Σοβιετική Ένωση, με γκολ των Γκούλιτ και φάν Μπάστεν, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ένα από τα ομορφότερα στην ιστορία των τελικών.

1991: Η Γιουγκοσλαβία διαλύεται και οι Σλοβενία και Κροατία ανακηρύσσουν την ανεξαρτησία τους, εγκαινιάζοντας μια δεκαετία πολέμων στα Βαλκάνια.

1998: Κυκλοφορούν τα Windows 98 της Microsoft, φέρνοντας νέα εποχή στη χρήση υπολογιστών και την πρόσβαση στο ίντερνετ για εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

2004: Η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου κερδίζει με 1-0 τη Γαλλία με γκολ του Χαριστέα και προκρίνεται στα ημιτελικά του Euro 2004, σε μια πορεία που θα γράψει ιστορία.

2009: Πεθαίνει ο Μάικλ Τζάκσον, ο «βασιλιάς της ποπ», σε ηλικία 50 ετών. Ο θάνατός του προκαλεί παγκόσμια συγκίνηση και σοκ, με εκατομμύρια θαυμαστές να θρηνούν την απώλεια του ανθρώπου που άλλαξε τη μουσική βιομηχανία.

2009: Ο υπουργός Οικονομίας Γιάννης Παπαθανασίου ανακοινώνει δέσμη μέτρων λιτότητας ύψους 1,9 δισ. ευρώ, για την ενίσχυση των κρατικών ταμείων, λίγο πριν την έκρηξη της οικονομικής κρίσης.

2020: Το Κοσσυφοπέδιο χαρακτηρίζει επίσημα τη Χεζμπολάχ και την παραστρατιωτική της πτέρυγα ως τρομοκρατική οργάνωση, στοιχείο που ενισχύει τη σχέση του με τις δυτικές δυνάμεις.

2020: Η FIFA ανακοινώνει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2023 θα φιλοξενηθεί από κοινού σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το γυναικείο ποδόσφαιρο.

2020: Η Λίβερπουλ στέφεται πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά στην Premier League και για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, εκμεταλλευόμενη την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι από την Τσέλσι.

Γεννήσεις

1903 – Τζορτζ Όργουελ, Βρετανός συγγραφέας και δημοσιογράφος, παγκοσμίως γνωστός για τα εμβληματικά έργα «1984» και «Η φάρμα των ζώων». Η γραφή του αποτελεί αιχμηρή κριτική απέναντι στον ολοκληρωτισμό, την προπαγάνδα και την πολιτική καταπίεση, ασκώντας διαχρονική επιρροή στη σκέψη, τη γλώσσα και τον δημόσιο διάλογο.

1963 – Τζορτζ Μάικλ, Άγγλος τραγουδιστής, από τις πιο εμβληματικές pop προσωπικότητες των δεκαετιών του ’80 και ’90. Γνώρισε τεράστια επιτυχία αρχικά με το ντουέτο Wham! και αργότερα ως σόλο καλλιτέχνης, με κλασικά τραγούδια όπως «Careless Whisper», «Faith» και «Freedom! ’90». Ξεχώρισε για τη φωνή, το στυλ και την επιρροή του στην ποπ κουλτούρα.

1982 – Πάολα Φωκά, δημοφιλής Ελληνίδα τραγουδίστρια, με χαρακτηριστική χροιά και έντονη σκηνική παρουσία. Έχει καθιερωθεί στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με επιτυχίες όπως «Φταις» και «Κράτα με», ενώ ξεχωρίζει για την αυθεντικότητα και τη διαρκή σύνδεση με το κοινό της.

Θάνατοι

1984 – Μισέλ Φουκό, Γάλλος φιλόσοφος, ιστορικός και θεωρητικός της κοινωνίας, από τις πιο επιδραστικές μορφές του 20ού αιώνα. Με έργα όπως «Η ιστορία της τρέλας» και «Επιτήρηση και τιμωρία», ανέλυσε τη σχέση γνώσης και εξουσίας, θέτοντας τις βάσεις της μεταμοντέρνας σκέψης και των σύγχρονων κοινωνικών επιστημών.

1997 – Ζακ-Ιβ Κουστό, Γάλλος ωκεανογράφος, εφευρέτης και εξερευνητής, πρωτοπόρος της υποβρύχιας έρευνας και κινηματογράφησης. Συνδημιουργός της αυτόνομης καταδυτικής συσκευής (aqua-lung), συνέβαλε καθοριστικά στη γνωριμία του ευρύτερου κοινού με τον υποθαλάσσιο κόσμο μέσω ντοκιμαντέρ, βιβλίων και περιβαλλοντικού ακτιβισμού.

2009 – Μάικλ Τζάκσον, Αμερικανός τραγουδιστής, ο επονομαζόμενος «βασιλιάς της ποπ», μία από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής ιστορίας. Με θρυλικά άλμπουμ όπως «Thriller», «Bad» και «Dangerous», επηρέασε την παγκόσμια ποπ κουλτούρα με τον ήχο, την εικόνα και τις χορευτικές του κινήσεις.

2009 – Φάρα Φόσετ, Αμερικανίδα ηθοποιός, σύμβολο ομορφιάς και ποπ κουλτούρας των ’70s, γνωστή κυρίως από τη σειρά «Οι Άγγελοι του Τσάρλι». Ξεχώρισε για τη χαρακτηριστική της εμφάνιση και την τηλεοπτική της παρουσία, ενώ αργότερα συγκίνησε με την ανοιχτή μάχη της με τον καρκίνο.

Έρως, Λίβιος, Φεβρωνία

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Ημέρα των Ναυτικών

Παγκόσμια Ημέρα Λεύκης

Παγκόσμια Ημέρα των Στρουμφ